游泳｜17歲麥世霆世青賽200米蛙泳封王　港隊史上首名男將奪金

正在以色列內坦亞舉行的2023年世界青年游泳錦標賽，17歲香港選手麥世霆（Adam）在男子200米蛙泳決賽，以2分11.84秒的成績奪得金牌。

Adam不止連續兩年踏足頒獎台，更成為歷來首位在世青賽奪金的男泳將。他亦是繼2013年取得一金一銅的何詩蓓之後，另一位本港世青游泳冠軍。



麥世霆去年已曾在男子200米蛙泳決賽奪銅。

初賽次名晉級 決賽大激鬥

麥世霆去年在世界青年游泳錦標賽200米蛙泳已曾勇奪銅牌，今早初賽先以2分13.74秒、總成績第二名晉級。

晚上的決賽8位選手鬥得相當精彩，日本泳手岡留大和（Yamato Okadome）、美國的Josh Bey均在30秒內完成頭50米，當時麥世霆留守第四位；第二次轉池情況相若，到150米時情況開始有變，岡留大和後勁不繼跌至第四位，麥世霆升上第三，他身前還有另一位日本游手Riku Yamaguchi及Josh Bey。

麥世霆登上世青頒獎台最高一級，創下歷史新一頁。（資料圖片／Getty Images）

關鍵的最後50米，輪到Josh Bey失速；反觀麥世霆保持速度，分段游出8位游手中最快的33.48秒，先後追過Josh Bey及Riku Yamaguchi兩泳手，以2分11.84秒率先衝線摘金。

首名成績入決賽的另一美國泳手Jordan Willis，同樣後追以2分12.07秒力壓日本泳手Riku Yamaguchi得到銀牌。今場比賽麥世霆亦以0.05秒之差突破個人最佳時間，惟未能打破2分11.31秒的香港紀錄。