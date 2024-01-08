英格蘭足總盃︱曼城大勝哈特斯菲　迪布尼復出17分鐘即獻神助攻

英格蘭聯賽盃第三圈賽事，周日繼續上演。曼城主場5：0大勝哈特斯菲，是意料中事，更大喜訊是中場大將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）養傷近5個月，終首度復出，他後備上陣僅17分鐘，便立即貢獻一記大師級助攻。



曼城足總盃第三圈輕鬆晉級，重點只得一個：迪布尼終於復出了。（Getty Images）

曼城失去迪布尼的日子，實在不太好過，前鋒夏蘭特應該最有感覺。當然以藍月亮的強大後備兵力，就算發揮在水準以下，英超聯賽仍處第三位的有利位置，歐聯分組賽輕鬆首名出線，只有重視程度最低的聯賽盃第三圈負紐卡素出局。

周日英格蘭足總盃第三圈，曼城對手僅為英冠的哈特斯菲，甫開賽已控制局勢，哈特斯菲盡力防守，33分鐘還是被殺入禁區的科頓先開紀錄，僅4分鐘後，艾華利斯為曼城再下一城，上半場已經兩球在手。

科頓（左）梅開二度，助曼城大勝一場。（Getty Images）

下半場繼續是曼城的世界，57分鐘藍月亮球迷最渴望的一刻終於出現——奇雲迪布尼後備出場。這位中場大師自8月英超首輪曼城作客般尼23分鐘因傷退下火線，足足養傷近5個月時間，直到今仗才首度復出上陣。不見迪布尼一段日子，他連外型也有點不同了，一頭長髮飄飄，跟昔日慣常的清爽造型有點不同。

說回比賽，58分鐘高華錫送隊友一程，今場正選上陣的翼鋒波布（Oscar Bobb）一記傳送省中哈特斯菲守將積遜，皮球改變方向彈楣底入網。65分鐘曼城把握角球機會，先由迪布尼策動，再由高華錫妙傳科頓，後者接應後起腳再入一球，今仗梅開二度。

迪布尼休戰5個月，首度復出賽場。（Getty Images）

最精彩一球在74分鐘出現，迪布尼在中圈附近引球推進，他先傳予身邊隊友後再走位上前，一記撞牆引開對手後，他在底線前以一記妙到毫巔的高波傳球，成功避過哈特斯菲4個守將以及門將，在人馬雜沓的小禁區，皮球竟如裝上導航系統一樣，精準傳送到杜古身前。

同樣在今仗後備復出的杜古亦不負所托，第一時間窩利抽射破網，曼城鎖定5：0勝果。迪布尼久疏戰陣，落場僅花17分鐘便取得一記助攻。根據Opta統計，迪布尼是歐洲五大聯賽之中，自上季起取得最多助攻的球員。即使今季僅3次上陣，他仍能以30次助攻冠絕同儕，第二位為24次助攻的利物浦翼鋒沙拿，阿仙奴的沙卡、皇家馬德里的雲尼斯奧斯各以22次並列第三，馬德里體育會的基沙文以21次排第四，Opta在帖文中以「國王」（King）來形容他。

預計快將復出的前鋒艾寧夏蘭特，今場再次不入大軍名單，他開心地在後備席身後做觀眾，前方正是迪布尼。（Getty Images）

曼城順利晉級，相信領隊哥迪奧拿最開心的不是球隊贏波，而是迪布尼終於復出，並且立即回復極佳作戰狀態。今季加盟後表現突出的杜古，亦在12月初起受傷缺陣，今場甫復出已收穫入球。預計快將復出的前鋒艾寧夏蘭特，今場再次不入大軍名單，他開心地在後備席身後做觀眾。

重溫：迪布尼復出17分鐘即獻「神助攻」