英格蘭足總盃｜紐卡素東北大戰輕取宿敵晉級　新特蘭防線三度犯錯

英格蘭足總盃第3圈，本港時間周六（6日）晚上爆發傳統東北打吡大戰，由新特蘭在主場光明球場迎戰宿敵紐卡素。



紐卡素主帥艾迪賀維近期傳出帥位不穩，他在賽前表示球隊在得知今輪抽籤結果時，一眾球員已知道賽事的重要性，戰況肯定激烈，我們一定要準確執行我們的賽前部署才能有勝算，希望今場波能打場好波為近期頹勢沖喜，成為賽季中的轉捩點。

紐卡素主帥艾迪賀維希望今仗能取勝一洗頹風。(Getty Images)

雙方開賽後即刻互不相讓，落腳亦較平時更狠。早段客軍藉右閘捷比亞多次長傳，令新特蘭後防風聲鶴唳。開賽數分鐘桑恩朗達夫已接應捷比亞傳送頭槌攻門被對方門將柏達臣擋出。

其後賽事因為球證間通話的咪高峰失靈而暫停數分鐘﹐重開後雙方踢得火藥味重，不過由於今仗賽事沒有視像助理球證（VAR）執法，遇上一些爭議判決亦只能靠場上球證判斷。14分鐘，捷比亞主理自由球，無功而還。

新特蘭後衛波勒擺烏龍，紐卡素上半場1球領先。（路透社）

戰至35分鐘，安東尼哥頓左路斜線長傳入新特蘭禁區，伊沙克未趕及接應前，先前屢次頂住客軍攻勢的新特蘭中堅波勒情急下將皮球踢入自己龍門，紐卡素領先1：0。臨完半場前，阿米朗接應隊友長傳，禁區內「起雙飛」式車身窩利射門柱邊斜出，客軍領先1球下返回更衣室。

換邊後新特蘭後衛立即犯錯，皮球被伊沙克（14號）輕鬆截得並射入。（Getty Images）

換邊後僅1分鐘，新特蘭後再度犯錯，禁區頂不集中下被伊沙克截得皮球輕鬆射成2：0。紐卡素增添紀錄後隨時收起半場已有傷的阿米朗，由小將邁利入替。其後杜巴夫卡作出今場第一次撲救，擋出主隊球員艾基華射門。

進入補時階段前，紐卡素安東尼哥頓單騎突入殺入對方禁區，上半場擺烏龍的波勒再度「揹鑊」將其推跌，球證判罰12碼，由伊沙克操刀中鵠，今仗梅開二度並助紐卡素贏出今場東北打吡大戰，昂然晉級今屆英格蘭足總盃第4圈。

新特蘭陣容



1 柏達臣

32 胡美、13 奧尼安、5 波勒、42 阿利斯

39 艾基華、24 尼爾、21 柏列查特、7 祖比比寧咸、20 奇勒

15 胡辛



紐卡素陣容



1 杜巴夫卡

2 捷比亞、5 法比安舒哈、4 保治文、33 丹般恩

36 桑恩朗達夫、39 般奴古馬雷斯、7 祖連頓

24 米基爾阿米朗、14 伊歷山大伊沙克、10 安東尼哥頓

