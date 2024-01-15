英超｜曼聯賽和熱刺　拉傑夫入股後首現身奧脫福　費格遜結伴睇波

英國富豪拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）購入曼聯25%的股權，並接管紅魔鬼的足球部門。由多年「曼迷」變老闆，如今再踏奧脫福感覺都不同，在看台上的拉傑夫笑容滿面，身邊有另一位爵士費格遜結伴，一同欣賞曼聯對熱刺的英超賽事。

縱然開賽3分鐘即由凱倫建功，惜最終與熱刺打成2：2平手，未能以一場勝仗獻給在場的新老闆。



拉傑夫與費格遜兩名爵士齊齊在奧脫福看台睇波。（Getty Images）

斥資12.5億英鎊﹑收購曼聯25%的股權後，拉傑夫由知名曼聯球迷變股東，周日（14日）首度以股東身份現身奧脫福，與他旗下集團英力士的團隊一同進場，觀賞曼聯對熱刺。拉傑夫的身邊正好是曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson），兩名爵士在看台相遇，言談甚歡，有講有笑，而拉傑夫臉上掛上笑容。早前被伯明翰解僱的名宿朗尼（Wayne Rooney）亦是座上客。

曼聯公布富商拉傑夫收購25%股份 長達13個月談判結束

凱倫勁射破網，不足3分鐘為曼聯取得領先。（Getty Images）

美中不足的是，拉傑夫未能現場見證球隊全取3分，開賽有個好開始，凱倫禁區勁射衝網頂建功，曼聯不足3分鐘率先領先。熱刺其後由李察利臣接應柏度樸路的角球，頭槌破網，非洲盃前最後一仗上陣的奧拿拿目送皮球入網。

近期復任正選的拉舒福特，上半場末段與凱倫一次精彩配合，「福仔」一扣一射得手，40分鐘再取領先。換邊初段，新加盟的迪姆華拿助攻賓坦古亞，窄角度勁射入網，下半場50秒即追成2：2，餘下時間兩軍未有再添紀錄，各得1分。

賓坦古亞下半場50秒為熱刺追成平手。（Getty Images）

曼聯兩度領先，最後都未能全取3分，主帥坦赫格直指難免失望，但樂觀的坦帥也發現好處，「我們看到拉舒福特正在拾回狀態，他與凱倫的配合愈來愈好，加上加拿祖，這個攻擊組合在不斷進步。」拉傑夫在觀戰下，曼聯未能旗開得勝，坦赫格認為今仗向新老闆展露球隊有拼勁的一面。

坦赫格樂見拉舒福特狀態慢慢回升，並指他與凱倫的合作愈來愈好。（Getty Images）

加拿祖被侵犯VAR無反應 坦赫格：開始慣

自從近代足球出現了VAR後，這個科技不時成為焦點，正如港隊在亞洲盃的多個爭議不利判決，英超都不例外。上半場中段，加拿祖在禁區內被烏杜治（Destiny Udogie）攬跌，球證卻沒有表示，坦赫格對此感到驚訝，「我對VAR沒有（對加拿祖被侵犯）翻查而驚訝，但我可以怎麼辦，我開始習慣了，就像羅美路的手球同樣沒有表示，希望有朝一日VAR判決對我們有利吧！」