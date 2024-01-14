辛祖重返多蒙特首仗上陣22分鐘即交助攻　曼聯棄將重現歡顏︱德甲

查頓辛祖（Jadon Sancho）與曼聯領隊坦赫格不咬弦，被禁止跟隨一隊操練之下，今個轉會窗外借回成名地多蒙特。重返德甲首仗作客達斯泰特先列後備，55分鐘後備上陣，77分鐘已取得助攻，助球隊3：0輕取對手。

賽後辛祖說：「能夠重返球場，足以令我開心。」暫別曼聯重回德國短短兩日，他說得最多的兩個字，就是開心（Happy）。



辛祖在曼聯長坐冷板，重返多蒙特即獲派上陣。（Getty Images）

加盟曼聯如像噩夢

辛祖與曼聯和坦赫格之間的糾結解不開，到底真的是他紀律有問題，還是如他所言的「坦赫格講大話」，實在難以稽考。事實就是，坦赫格上任後，辛祖仍是球隊主力，今季頭3場英超後備上陣後，便未再獲得上陣機會，而且很快便傳來他遭禁止跟一隊操練的消息。自此傳言滿天飛，一時是被踢出球隊whatsapp群組，更多時候猜測他離開曼聯的下一站。

高價轉投曼聯兩年半，辛祖一直無法重拾在多蒙特的狀態和作戰水準，令人失望的表現，亦令他陷入情緒低谷，上季一度因而在身體沒有傷患下避戰，坦赫格曾指他「身體、心理也未預備好作賽」。在曼徹斯特鬱鬱寡歡，一月重返多蒙特，蜜蜂兵團為他準備一件10號球衣，暫時離開傷心地的辛祖笑容滿臉，並隨即參與球隊訓練，與教練和隊友親切地打招呼後隨即「開工」，有可能是他近3﹑4個月來，第一次與一隊練波。

「當我來到（多蒙特）更衣室，我好像回到家一樣，我熟知球隊的一切，我與球迷的關係亦十分密切，我急不及待與隊友見面﹑再踏球場﹑掛上笑容踢足球﹑準備入球﹑入球及助球隊打入歐聯。」

辛祖重返多蒙特，熱身時已滿面笑容。（Getty Images）

重返多蒙特猶如「回家」

辛祖重返多蒙特首仗作客達斯泰特先列後備，無損他的好心情，熱身時一樣是滿面笑容。他在55分鐘後備上陣，僅22分鐘已帶來貢獻，在比賽77分鐘助攻馬高列奧斯取得入球，助球隊3：0輕取對手。

賽後受訪，辛祖再講一次重返多蒙特猶如「回家」，「能夠重返球場，足以令我開心。再次落場的感覺實在太美好了。回來與馬高（列奧斯）重遇是命中注定，他是我的好朋友，我很開心能為他送上助攻。」

重遇列奧斯並為對方送上助攻，辛祖說是「命中注定」。（Getty Images）

談及在多蒙特的目標，他第一時間談及：「再次快樂起來」，在曼聯的不快樂，回到德國立即走出陰霾，他希望「重返球場，幫助球隊，協助多蒙特重返三甲，獲得歐聯資格。」辛祖也表示，「我也有一些個人目標，不過現在不準備說出來。我只想幫助球隊，我對下半季感到很正面。」

多蒙特上季與拜仁慕尼黑在德甲的爭奪可謂峰迴路轉，要去到德甲煞科日才分出高下，而且充滿戲劇性——多蒙特自毀長城，對緬恩斯失分，葬送兩分領先優勢，將冠軍拱手讓予拜仁慕尼黑。多蒙特痛失冠軍之下，今季表現回落，不止已敗在三大競爭對手拜仁、史特加和RB萊比錫腳下，更傷的是已6場和波失分。

擊敗榜尾的達斯泰特後，他們以17戰30分排第五位，足足落後榜首的利華古遜15分之多，難望再次爭冠，不過與第四位的RB萊比錫相差3分，仍有力爭奪前四名歐聯席位，尤其下半季得到辛祖回歸幫手，這位英格蘭翼鋒只要能發揮一定水平，對多蒙特已是一大助力，這宗外借無論對辛祖還是多蒙特而言，很大機會雙贏。