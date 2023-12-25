曼聯公布富商拉傑夫收購25%股份　長達13個月談判結束

英超球會曼聯12月24日發聲明公布，英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）旗下的英力士集團（Ineos），以約 12.5億英鎊收購球會25%的股權，標誌著長達 13 個月的收購談判結束。這位71歲的商人並將提供2.36億英鎊予球會，用於投資奧脫福球場。



出生於曼徹斯特的拉傑夫表示，自己是曼聯的終身支持者。他在聲明中表示，很高興能夠與曼聯董事會達成協議，雖然球會在商業上的成功，確保有足夠資金來贏取最高級別的獎盃，但這種潛力近年尚未完全釋放。英力士集團將從更廣泛的領域，引入具專業知識的人才助球會發展，同時將為奧脫福的未來投資。他又強調，英力士的投資將是長遠的，共同目標是令曼聯重回足壇巔峰。

曼聯球會表示，交易需要獲得監管部門的批准，希望能夠盡快完成。據估計，該協議需要6到8星期的時間獲得批准，當中包括須獲得英超聯賽的批准。

拉傑夫已同意購買球會25% 的B 類股，主要由格拉沙家族持有；以及最多25%的A 類股，這些股份在紐約上市。格拉沙家族（Glazer）仍保留曼聯多數股權。根據交易，拉傑夫將接管球會的足球業務，包括男女足和青年軍的營運。

此外，英力士集團將在曼聯足球董事會內擁有兩席， 據指拉傑夫將交由體育總監卑斯福（Dave Brailsford）及Jean-Claude Blanc出任，後者曾任祖雲達斯、巴黎聖日耳門的高層。