英格蘭聯賽盃｜利物浦缺陣名單達10人　阿諾特膝部受傷需休戰數周

利物浦宣布，主力右閘兼可客串中場的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）因膝傷將缺陣數周。

「紅軍」助教拉德斯（Pepijn Lijnders）表示他在足總盃擊敗阿仙奴一役中受傷，右膝因過度伸展（hyperextended），導致外側韌帶輕微撕裂。有球迷翻查比賽片段，發現阿諾特似乎在比賽68分鐘左右便有不妥，但仍咬牙戰至完場。



阿諾特在周一面對阿仙奴一役膝蓋受傷。（Getty Images）

利物浦官網在9日（周二）晚上宣布阿諾特受傷，將無法出戰周三深夜4時對富咸的聯賽盃賽事。

在足總盃對阿仙奴一戰，阿諾特踢足全場，有球迷發現他在68分鐘與對方左翼馬天尼利（Gabriel Martinelli）單對單時，便似乎出現狀況，但無法確定傷勢是否當時造成。該條影片在社交媒體X（前稱Twitter）上為球迷熱議。

當時馬天尼利大步推過阿諾特，後者被過掉後，在底線外跳了幾下，並彎腰緩慢地走回球場。之後皮球在邊線出界他卻未有任何表示，但在動作稍為緩慢情況下，再被馬天尼利盤球推過。

阿諾特是否因這次一對一而受傷不得而知，不過從片段中可看到，他在底線外狀甚不適地原地跳動時，離地的是左腳，而且之後彎腰扶着的也是左腳，與官網公布聲明表示的右膝受傷情況不合。

阿諾特在片段中感到不適的似乎是左腳。（X影片截圖）

有球迷認為此時他已經受右膝傷勢困擾，因此才會連續被馬天尼利突破防守。不過阿諾特仍堅持至比賽完結，也就是說他在受傷情況下，算上補時咬牙踢了差不多半個小時，為此不少球迷都表示驚訝及稱讚，並為其糟糕防守表現抱不平。

該場比賽利物浦最終以2：0獲勝，領先的第一球便正是因為阿諾特在左路開出罰球，阿仙奴守將基奧柯不慎將皮球頂入己方網中。助教拉德斯亦坦承球隊在未來數周將會非常掛念阿諾特，因為他具有決定比賽能力，且能持續地在後場為球隊創造入球機會。

阿諾特的傳球能力毋庸置疑，今季他經常為隊友送出妙傳。（Getty Images）

利物浦前中後場均有主力缺陣

香港時間周三深夜，利物浦將在聯賽盃4強首回合面對富咸，紅軍官網公布的休戰名單長達10人。受傷球員除阿諾特外，還有堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）、比薩堤（Stefan Bajcetic）、鋒賓杜克（Ben Doak）、祖爾馬迪普（Joel Matip）、安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）及森美卡斯（Kostas Tsimikas）。

此外，王牌翼鋒沙拿（Mohamed Salah）及防中遠藤航則分別要參加非洲盃及亞洲盃，須缺陣一段時間，球隊前、中、後場均有不少主力高掛免戰牌。

利物浦主力沙拿須參加非洲盃而缺陣一段時間，上仗可見利物浦攻力因此而大打折扣。（路透社）

被問到會否在這場聯賽盃賽事中輪換陣容時，拉德斯表示情況與上輪不一樣，因為球隊在兩天前才剛面對完阿仙奴：「我們在十二月的賽程很瘋狂，所以要看看誰已經準備好、誰能上陣。」

不過這名紅軍助教亦為球迷帶來一個好消息，就是球隊主力中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）今場有望復出。「雲迪積克回來了，他昨天在球場上跑動不少，看來情況不錯。他恢復情況良好，因此將會歸隊。」

此外，拉德斯亦表示蘇保斯拉爾和森美卡斯等球員恢復情況不錯。利物浦再下一場比賽將為本月22日面對般尼茅夫的聯賽賽事，相信屆時缺陣名單會稍微縮短一些。