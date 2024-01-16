美斯再奪FIFA最佳男子球員　擊敗夏蘭特

撰文：蕭通
出版：更新：

36 歲的美斯（Lionel Messi ）擊敗曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）、法國巴黎聖日耳門基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩），1月15日當選國際足協（FIFA）2023年度最佳男子球員，也是美斯第8度成為世界足球先生。雖然夏蘭特與美斯同分，但因美斯的首名票較多而奪獎。但他未有出席頒獎禮。

美斯去年10月已8度奪得「金球獎」，而FIFA的最佳女子足球員，也同由金球獎得主獲得，由西班牙中場艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）奪最佳女足球員。

2024年1 月15日，國際足協（FIFA）獲獎者合照。（Reuters）

國際足協得獎名單：

最佳男足球員：美斯（Lionel Messi ，國際邁阿密、阿根廷）

最佳男足門將：艾達臣（Ederson Moraes，曼城、巴西）

最佳男足教練：哥迪奧拿（Pep Guardiola，曼城）

最佳女足球員：艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati，巴塞隆拿女足、西班牙女足）

最佳女足門將：艾思（Mary Earps ，曼聯女足、英格蘭女足）

最佳女足教練：域雯（Sarina Wiegman，英格蘭女足）

普斯卡斯獎：Guilherme Madruga（保地花高）

公平競技獎：巴西男足

旅遊新常態｜民建聯倡重推一簽多行　善用「球王」美斯訪港吸客蘇亞雷斯再與美斯「合體」　巴塞分開3年半國際邁亞密重聚︱足球美斯訪港門票｜信和商場辦射龍門贏波飛　有酒店推出住宿睇波套票美斯訪港｜國際邁亞密對港隊免費電視直播　顏卓彬對外隊冀入決選美斯訪港｜1.5萬張國際邁阿密練習門票　免費派予學生、基層家庭
國際足協FIFA
美斯（Lionel Messi）
足球
艾寧夏蘭特