蘇亞雷斯再與美斯「合體」　巴塞分開3年半國際邁亞密重聚︱足球

有一種友情，叫美斯與蘇亞雷斯。

兩大球星在巴塞隆拿結緣，場上合作無間，場外也是常常見面的好友，不止他二人，雙方太太和孩子們也常聚在一起，就算他們先後離隊而分開，仍無損情誼，還會趁假期兩家人一起去旅行。

如今兩人均已36歲，蘇亞雷斯長受腳傷困擾，一度傳出退役，不過他有機會在掛靴前再次跟美斯並肩作戰，他沒有放過這機會。這一天，他們在國際邁亞密再次「合體」，首課操練兩人都不禁發出會心微笑。



蘇亞雷斯加盟國際邁亞密首課操練，他跟美斯、布斯基斯和佐迪艾巴「巴塞四人幫」都笑得開懷。（Ｘ）

蘇亞雷斯加盟國際邁亞密後首課操練，球會官方Twitter上載了一張美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴並排坐在長櫈上的合照，照片中「巴塞四人幫」都笑得開懷，尤其是美斯與蘇亞雷斯這對前線好拍檔兼老友。

帖文特別加上一句兩人母語西班牙文：Nada más lindo que jugar con amigos，意思就是「沒什麼較跟朋友們一起踢球更美麗」。蘇亞雷斯2020年離開巴塞，美斯亦在2021年離隊，兩人沒有做隊友3年半，能在退役前再次身穿同一球衣上陣，實在是一件美事。

蘇亞雷斯到美國與美斯重聚，他真是笑得好開心。（Ｘ）

國際邁亞密周五才公布蘇亞雷斯加盟的喜訊，這位烏拉圭球星周六便隨隊操練，跟球會簽約一年。他表示，「到國際邁亞密接受這項新挑戰，既開心又興奮。我急不及待開始工作，已經預備好為這間偉大球會帶來更多錦標的夢想轉化成現實。在我們的共同目標之下，我對能一起取得成就感到樂觀。」

他矢言，「我會付出所有，將快樂帶給球迷。很期待跟好朋友和隊友重聚，同時渴望與新隊友和教練見面。」蘇亞雷斯離開巴塞後，轉投馬德里體育會並為他們帶來西甲冠軍，之後回家鄉烏拉圭效力國民隊，一度傳出腳傷嚴重至接近退役。2022年卡塔爾世界盃，他再次為烏拉圭上陣，狀態卻大不如前兼身材發福，無甚貢獻之下烏拉圭亦在分組賽出局。不料上季轉戰巴甲甘美奧，又能回勇53次正選上陣，在各項賽事取得26入球、17助攻，似乎又未到退役時候。

蘇亞雷斯加盟，令人期待他與美斯再次合作。（Ｘ）

國際邁亞密執行班主馬斯（Jorge Mas）在新聞稿中稱，「我們歡迎世界級射手蘇亞雷斯加盟我們的球會，他是個強悍的競爭者，他強大的勝利欲望正是我們希望在球員身上看到的。我們向球迷承諾追逐全球最佳球員，建立一支能在美洲區角逐所有最高榮譽賽事的大軍。」

同共擁有球會的碧咸則希望，蘇亞雷斯的加盟可啟發新一代球員，以他的級數和對足球的熱情，與前隊友一起在球場上領軍，並與來自青年軍的球員一起合作。

蘇亞雷斯替甘美奧出場53次，全部均是正選登場，貢獻26球17助攻。 (Getty Images)

蘇亞雷斯於2014年夏季加盟西甲豪門巴塞隆拿，與美斯、布斯基斯和佐迪艾巴並肩作戰6年，一齊幫助巴塞贏得1次歐聯冠軍、5次西甲冠軍、4次國王盃冠軍。

他效力巴塞期間，已經常常跟美斯一起度假，就算之後兩人不再是隊友，習慣仍未改變，而且不止他們老友鬼鬼，美斯太太安東妮娜，亦與「阿蘇」的太太蘇菲亞感情要好，兩家人關係一直密不可分，因此蘇亞雷斯加盟國際邁亞密，終於讓兩家人可以再次常常見面。

蘇亞雷斯與美斯曾在西甲巴塞隆拿合作達6年之久。(Getty Images)

不過香港球迷最關心的一點，可能是蘇亞雷斯落實加盟後，有機會隨隊在2月4日訪港，夥拍美斯與香港隊作賽。

國際邁亞密較早前已公布，將在1月先訪沙特，踢兩場利雅特賽季盃，1月29日先對希拉爾，2月1日則對C朗拿度效力的艾納斯。之後國際邁亞密及美斯一行人就啟程來港，屆時將在2月3日於大球場操練，到2月4日踢表演賽。比賽門票早前經公開發售時已火速售罄。