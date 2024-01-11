美斯訪港｜國際邁亞密對港隊免費電視直播　顏卓彬對外隊冀入決選

由「球王」美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密，將於2月4日作客香港大球場與「香港隊」合演友誼賽。賽會今日（11日）在記者會上公布將有電視台免費直播賽事，亦將免費派發15000張公開操練門票予香港學生、殘疾運動員與基層家庭。



美斯將以國際邁亞密的球員身份訪港。（路透社）

由碧咸（David Beckham）做班主兼阿根廷球王美斯坐鎮的國際邁亞密，將在下月作客香港大球場踢表演賽，門票早前發售更掀起球迷瘋搶，連$4880的門票在內於開售1小時多已完售。

美斯領國際邁亞密訪港 大量黃牛湧現 最高逾11萬港元一張

美斯香港｜國際邁亞密訪港門票引瘋搶 開售1小時13分鐘顯示完售

賽會今日舉行記者會，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時指，政府向主辦方提供了1,600萬的配對撥款和直接場地資助；並透露下月3日的賽前公開訓練場次，將派發15,000張免費門票予學生、青年、青年運動員、殘疾運動員和基層家庭。

此外，未能成功搶票入場觀賽的市民，亦可透過免費電視直播觀看賽事。

楊潤雄（後排中）與霍啟山（後右二）在記者會上表示希望知名球星來港掀起足球熱。（葉詩敏攝）

中國香港足球總會主席霍啟山則表示期待，「國際邁阿密訪港令香港球迷可以近距離欣賞國際球星美斯及佐迪艾巴等球員的風采，期望於港隊主教練安達臣帶領下，港隊將以最強陣容出戰。」主辦方將安排香港隊與國際邁阿密的部分球員，與香港青少年足球梯隊學員交流和互動，霍啟山指正與賽會商議，或在比賽日早上增一課公開操練，仍在商討階段未有詳情公告。

艾華（左）與顏卓彬冀能入決選在爆滿的大球場作賽。（葉詩敏攝）

三名獲選入「香港隊」鬥國際邁亞密的港超聯球員艾華、米基爾和顏卓彬獲邀出席，他們異口同聲表示期待一睹美斯風采，笑指最想與美斯交換球衣。

顏卓彬對能獲選入港隊感興奮，「很期待，第一次與外隊踢比賽，特別是在全場爆滿的大球場，希望能被列入決選。」他續指對美斯最深刻是去屆捧起世界盃冠軍盃一戰，「大家都好想他能取得這最高榮耀，與朋友在家看比賽都大叫了出來，現在有機會近距離看到他，甚至同場比賽都好興奮。」

傑志中場米基爾則笑言，「希望港隊可在賽事取得首個入球」，並期待當日大球場坐滿香港的球迷支持。