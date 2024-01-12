美斯訪港門票｜信和商場辦射龍門贏波飛 有酒店推出住宿睇波套票
撰文：威廉神
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美斯（Lionel Messi）2月訪港，代表國際邁阿密友賽香港隊。雖然公開發售的門票已售罄，但想到大球場現場觀看美斯獻技，不一定要買黃牛票。奧海城及屯門市廣場舉辦射龍門遊戲活動，勝出者有機會贏得國際邁阿密訪港的公開訓練或表演賽門票。此外，富麗敦海洋公園酒店推出三日兩夜的住宿套票，包括2月4日的國際邁阿密對香港隊的門票。
顧客由1月13至22日於奧海城，或1月15日至22日於屯門市廣場顧客只要於商場即日單一電子貨幣消費滿HK$100，即可參加足球射龍門遊戲一次，每人每張收據最多可參加遊戲3次。遊戲玩法簡單，只要射中指定號碼，即可獲得1月23日於奧海城舉辦的「足球狂熱終極挑戰」入場券。
而「終極挑戰」將於1月23日晚上7時於奧海城2期中庭舉行，凡入場人士即可獲得HK$50 S現金券及the sky 禮券。屆時將會抽出現場觀眾即時上台玩遊戲，最終20位勝出者可獲得香港隊對國際邁阿密表演賽門票或公開訓練場次門票兩張（名額各10名）。
在2月4日國際邁阿密對香港隊當日，奧海城、屯門市廣場的大電視將會高清直播賽事，其中奧海城更會舉行睇波嘉年華，除提供不同的打氣用品外，球賽開波前及中場休息時，更會跟球迷大玩有獎遊戲，現場觀眾有機會贏取國際邁阿密CF球衣及其他豐富禮品。
此外，香港富麗敦海洋公園酒店已於酒店網頁推出一系列2月2日到2月5日限時獨家住宿體驗及餐飲優惠，四款住宿體驗及餐飲優惠都包含表演賽或公開訓練不同級別的門票。每款均為住宿兩晚，以每晚港幣6,880元起。
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