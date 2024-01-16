亞洲盃直擊︱國足主帥：失誤或比各隊總數多　願為球員犯錯負全責

國足今屆亞洲盃首場分組賽在被VAR推翻入球下，只能與世界排名較低的塔吉克踢成0：0，今場對手黎巴嫩則敗在東道主卡塔爾腳下，今場對兩隊而言，都是晉級關鍵戰。

主教練恩高域繼在第一仗後再被問到壓力問題，表示感覺記者就像知道什麼內幕一樣。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



在上場比賽前的記招，已有傳媒問及恩高域如何協助球員排解各種大賽壓力，或減少他們受外界因素影響而分心。由於今場比賽對出線形勢更加重要，類似的問題再於記者會出現。

好記性的恩高域當然記得，這名在國足梯隊工作多年的教練對中國足球有一定了解，先讚揚記者問了一條好問題，但隨即指提問讓自己感到對方彷彿知道一些他也不知道的事。

「處理這種情況一直是我作為教練的挑戰，我在中國已有6年時間，有很多方法，不會逃避。我會繼續完全信任球員，是我堅持要他們接部署去踢，會為他們在場上的所有犯錯負上全部負任。」

國足主教練恩高域時常笑容滿面。（袁志浩攝）

國足去仗上半場處於下風，直至末段換人後才有起色，全場錄得10次射門，僅兩次中目標。

恩高域不諱言，國足該上半場失誤次數，也許比首輪賽事所有球隊加起來還要多：「我們會專注改善自己的錯處，戰術上讓球員找更好傳球的角度跟選擇，也讓他們保持爭勝心及動力。」

國足前鋒武磊上仗表現未見突出。（袁志浩攝）

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武磊：看過大部份首輪比賽

出席今場記招的還有中國前鋒武磊，他上仗跟譚龍拍檔表現一般，有內媒指球隊會以去役後備登場、發揮不錯張玉寧頂替譚龍。武磊談到國足攻力時表示，進攻不只靠前鋒或後衛，會全隊一起解決問題，相信隨時間過去，隊員磨合會愈來愈好。

這名曾外流西班牙的射手，場外亦似乎十分「勤力」，透露自己看過首輪分組賽大部份比賽：「看得出現代足球中對抗力是最基本的要素，比賽節奏也愈來愈快，我們熱身賽時身體狀況不是特別好，正賽時會一場比一場好。球員都知道第二場的重要性，已做好困難的準備，希望把比賽拿下，完成小組出線的目標。」

黎巴嫩將帥賽前記者會中先禮後兵。（袁志浩攝）

黎巴嫩中場：中國很大，有很多球員選擇

至於黎巴嫩主帥拉杜洛域（Miodrag Radulovic）則認為，中國隊球員有經驗，場上很有組織；效力泰國曼谷聯的查迪（Bassel Jradi）就指，僅透過影片了解國足踢法及戰術，實際上對中國隊認識不深，但在亞洲聯賽落班的他表示清楚中國聯賽有一定實力，「他們國家很大，有很多球員選擇，但我們落場就100%相信自己會贏，否則也不會來參賽」。