亞洲盃．直擊｜國足0：0塔吉克　朱辰傑頭槌破網遭爭議VAR吹走

撰文：趙子晉
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亞洲盃A組，中國隊與塔吉克交手的正選陣容出爐，港產國腳戴偉浚正選披甲，前線由武磊掛帥。
國足陷於劣勢，被塔吉克主導戰局，上半場僅得兩次射門，全數不中目標。焦點人物戴偉浚表現沉寂，在72分鐘被調離場。國足末段攻勢更入肉，朱辰傑接應角度頭槌破網，卻被VAR吹走，最終中國與塔吉克全場互交白卷，各得1分。
01體育記者 袁志浩　多哈直擊

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戴偉浚今仗為中國正選上陣。（袁志浩攝）

國足在今屆亞洲盃首戰鬥塔吉克，雙方對上5次交手，中國隊未嘗一敗。翼鋒韋世豪不入大軍名單，內媒指武漢三鎮球員早前腹肌溝拉傷，故今仗缺陣，但相信問題不大，不影響亞洲盃往後的賽程。

國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯：揚科維奇）派出4-4-2陣式，由張琳芃擔任隊長，港產國腳戴偉浚正選登場，前線由武磊夥拍譚龍攻堅。

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國足對塔吉克正選陣容。（路透社）

國足與中亞國家塔吉克哈里發體育場交手，現場主看台有7成坐滿，大部份均是國足球迷，但他們比較分散，只得「龍之隊」球迷全場站立大聲打氣，不停揮動國旗，高呼「中國加油」等口號。場內亦有香港球迷觀戰，不時聽到廣東話。

面對世界排名低27位的塔吉克，國足早段未見優勢，反而塔吉克的逼搶有板有眼，只是最後一腳把握力較差。塔吉克「10號仔」加里洛夫（Alisher Dzhalilov）為國足造成甚大威脅，上半場中段一次施射，國足門將顏駿凌撲出，不足2分鐘後，加里洛夫再有機會，禁區內起腳僅僅柱邊出界。加里洛夫其後再有機會起腳，顏駿凌再一次擋出。中國隊較為有威脅的攻勢，來自一次角球機會，輾轉下王秋明禁區內起腳，幸好塔吉克守將用心口擋住，力保不失。

論半場表現，塔吉克甚為佔優，上半場錄得12次攻門﹑其中2次中目標；國足則僅得兩次射門，同樣無法中龍。

亞洲盃直播賽程（按此）

塔吉克10號球員上半場兩次機會，惜未能攻破中國大門。（路透社）
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換邊初段，塔吉克即有攻勢，上半場有屢次射門的加里洛夫，接應隊友傳中，車身窩利攻門，省中國足球員出界。中國隊繼續處於下風，恩高域決定換人，表現沉寂的戴偉浚未被換出，譚龍與王秋明被調離場，由徐新及張玉寧入替。

中國隊下半場難得進入對方禁區，張玉寧禁區內回傳，戴偉浚卻控甩腳，未能造成有威脅攻門。戴偉浚其後禁區外起腳，同樣未能命中目標，射門出界後隨即與武磊齊齊被調離場，林良銘及謝鵬飛換入。

下半場中後段，國足出現今仗最佳機會，謝鵬飛禁區內頭槌二傳，劉彬彬快對方門將一步，將皮球傳中，幸好塔吉克守衛成功解圍。國足後備入替的徐新遠射，塔吉克門將撲出。國足一次角球攻勢，朱辰傑跳起接應頭槌破網，沙特球證親自翻查慢鏡，根據球證手號，示意越位表示入球無效。兩軍餘下時間互無紀錄，結果中國與塔吉克打成0：0，各得1分。

國足中堅朱辰傑（3號）跳頂破網，惜被VAR吹走（袁志浩攝）

中國隊正選陣容：

門將：1顏駿凌
後衛：5張琳芃﹑2蔣光太﹑3朱辰傑﹑19劉洋
中場：18戴偉浚﹑6王上源﹑26王秋明﹑21劉彬彬
前鋒：7武磊﹑11譚龍

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