亞洲盃直擊︱追隨國足27年的名記馬德興　堅守宗旨：不說違心話

在本地傳媒有關中國足球隊報道中，不難發現馬德興的名字，這位追隨國足27年的名記者，總是能帶來獨家消息。

今次亞洲盃決賽周，是馬德興第七次採訪這項大賽，在與這位「前輩」的交談中，筆者能感受到他對中國足球的熱愛與無奈。

01體育記者 袁志浩 多哈直擊



在香港要報道中國足球隊的新聞，相信大部份傳媒都會看過內地名記者馬德興的文章，這位緊貼國足大小事的「馬老師」，時常會爆出內幕，成為本地媒體報道時重點引述的內容。如最近國足對港足的友賽，就是他揭露了港隊圍攻中國隊近20分鐘的情節。

在筆者幻想中，這位名記應該是個30歲出頭的「熱血青年」，才會有活力去無時無刻地追隨球隊消息吧。這次亞洲盃決賽周中國對塔吉克的賽前記者會，終於見到馬德興真人。

內地報道國足消息的名記者馬德興，今次已是他第七度採訪亞洲盃決賽周。（袁志浩攝）

內媒間德高望重 採訪國足27年

現已年過50的馬德興戴着喼帽、是位打扮樸實的中年漢，與我想像中有點距離，但過程中我發現他在內媒間「德高望重」——雖然在記招開始前不久方進入會場，但他默默地走到中間坐下，身旁較年輕的內地記者都會主動跟他談天或邀請自拍，連亞洲足協職員都會上前與他握手；外地傳媒亦嘗試相約訪問，從此看得出其資歷與地位。然而看過馬德興今次亞洲盃手記後，就知道這位會跟採訪證自拍的行家都有「可愛」一面。

國足在今屆第一場分組賽僅與塔吉克踢成0：0，賽前筆者有幸跟馬德興閒聊幾句，這位自1997年世界盃外圍賽便開始追隨國足的「前輩」，已第七次採訪亞洲盃決賽周，上至2002年中國首度打入世界盃決賽周，下至球隊到外地集訓，馬德興都相隨，「我自己喜歡......所以不管他們到哪裡我都跟。」

馬德興（左）比賽期間在看台上的傳媒席工作。（袁志浩攝）

面對新時代的無奈

昔日身旁行家慢慢換上新一代記者，時代在變，傳媒生態也順應潮流不停轉。在短片如抖音、「YouTube shorts」、「Instagram reels」流行的年代，馬德興仍選擇用最簡單傳統的文字去報道，無可避免受到衝擊。

「沒辦法，現在大家都喜歡『吃快餐』，看結果，根本不用過程。」大眾想要的「結果」，就是批評國足「出氣」，只要成績不理想，就有輿論批評，有些可能是真心提出意見，有些卻是「蹭流量」，即使記者如何認真講解或分析，好像都會被蓋過去。

「中國足球在國內形象已根深柢固，是自己人就可以不顧一切去踩，對老外就不會這樣，就像日本足球被大家吹（捧），其實也有問題。但中國的即使有9分優點、1分缺點，都會把這1分無限放大，對9分優點隻字不提，我們能怎麼辦？」語畢，我們的對話沉靜了片刻。

馬德興工作的背影。（袁志浩攝）

堅持報道宗旨：要說就說真話

馬德興停頓後說，要不是中國足球的透明度在國內各行各業中算高，大家也沒有內容討論。這讓我想起香港足球都有類似情況，就算港隊成績再好，都總會有人重提「打假波」、「欠薪」、等負面消息，盲目地將本地波貼上各種標籤，對足球發展根本毫無幫助。

而這份無奈的最大體現，相信是馬德興過去6次採訪亞洲盃，也不夠今屆來得特別——國內在賽前播出了跟中國足球有關的反貪腐紀錄片，令國足「大形勢不太好」。在賽前記招上就反腐片提問的法新社跟《南華早報》記者，都認為這無疑令球員分心，對備戰未必有幫助，但國內總是有別的想法。

中國國家隊在亞洲盃首場分組賽跟塔吉克踢成0：0。（袁志浩攝）

馬德興其實看得很透徹，足球只是社會的縮影，然而在大環境下有些事難以開口明言。不過，馬德興仍堅持自己的價值觀與報道宗旨，「有些東西我們改變不了，我可以簡單的去寫就算、不評價，但要說就說真話，絕對不能說違心的話，所以很多時候我選擇沉默。」

他會繼續用自己的方法去愛國足、報道國足，跟每位熱愛出生地的體育記者一樣。