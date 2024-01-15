亞洲盃｜港足踢出鬥志贏盡口碑　內地網民：怪不得能贏國足

香港足球代表隊相隔56年再度在亞洲盃決賽周亮相，縱然以1：3不敵阿聯酋，但踢出拼勁，贏得口碑。內地網民盛讚港足鬥志可嘉，對比之下，發揮比國足更好，坦言「怪不得能贏國足」。



亞洲盃直播賽程｜HOY TV免費播 孫興慜今晚登場 港隊下輪鬥伊朗

亞洲盃｜HOY TV免費直播 香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程

亞洲盃決賽周開鑼，國足及港足分別在過去周末登場。國足與塔吉克打成0：0平手，取得1分，但形勢上一直被對手壓住來踢，直至末段才有起色，然後出現朱辰傑的頭槌詐糊，全場錄得10次射門，其中兩次中目標。

亞洲盃．直擊｜國足0：0塔吉克 朱辰傑頭槌破網遭爭議VAR吹走

亞洲盃．直擊｜拆解國足入球為何被吹走 主帥堅持不抱怨：向前看

即使國足取得今屆首分，可惜未能攻破對方大門。（袁志浩攝）

港足雖然以1：3不敵阿聯酋，全場不惜氣力逼搶，全場製造不少攻勢，16射5中目標，更由陳肇鈞搶點攻入今屆首球，就算其後再度失守，港隊依然沒有自亂陣腳，保持隊形，並奮戰至最後一刻，米高禁區內建功再被VAR吹走。面對西亞球隊，踢出這種表現絕不失禮。

亞洲盃直擊｜香港首戰1：3阿聯酋 陳肇鈞入今屆首球 米高食詐糊

（袁志浩攝）

國足與港足在亞洲盃前進行友賽，內地知名足球記者馬德興指，港隊圍攻國足20分鐘，「國足情況比對日韓時難堪」，早已引起網民的熱烈討論。當兩軍完成首場分組賽後，有實例對比，不少網民指港隊表現比國足更佳，若兩軍再踢一場的話，港隊必定擊敗國足。「怪不得能贏國足，確實比國足踢得好」﹑「面對排名第64名的阿聯酋，射了16腳，事實證明，港足贏國足不是懵的」﹑「國足應該是亞洲盃最菜的隊」﹑「建議國足解散，以後由香港隊代表就行了」﹑「起碼香港比國足踢的用力100倍，他們配！」

亞洲盃直擊｜陳肇鈞慶祝背後的信念：唯一可以殺死你的人就是自己

亞洲盃直擊｜安達臣對球證判決失望 「但我們進攻到最後一刻」

亞洲盃：香港對阿聯酋，米高一度將皮球送入網窩，惜被判手球在先。（袁志浩攝）

+ 3

港足全場奮戰，這種鬥心亦被內地網民看在眼內，盛讚港足夠膽色全場逼搶，有隊形又有配合，中場敢於組織攻勢，而港將眼中流露不服輸的眼神，「不像國足隊員們那樣踢的畏首畏尾」，更點名指安永佳及潘沛軒在場上的表現，比武磊﹑譚龍更從容。說起國足，難免提起港產國腳戴偉浚，網民直指他「已徹底同化成庸碌之輩」，並問他現在是否後悔放棄代表港隊。