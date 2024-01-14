亞洲盃．直擊｜拆解國足入球為何被吹走　主帥堅持不抱怨：向前看

國足亞洲盃決賽周首戰鬥塔吉克，在81分鐘出現爭議一幕，國足中堅朱辰傑接應角球頭槌破網，當國足眾將及全場球迷興奮慶祝時，VAR卻介入入球，來自沙特阿拉伯的球證翻查慢鏡後，判國足越位在先，入球無效。

入球被吹走，國足球迷大感震驚，直接呼冤。根據球例，這個越位並非無理。

01體育記者 袁志浩 多哈直擊



國足面對塔吉克，大部分時間捱打，直至末段取回不少攻勢，當中朱辰傑接應角球頭槌破網，跳起頂入，場邊的中國記者興奮萬分，齊聲慶祝，發出的慶祝聲令人震耳欲聾。以為絕殺之際，沙特球證收到訊號，翻看入球慢鏡，其後示意蔣光太越位，入球無效。中國球員十分不滿，圍着球證投訴，最後維持原判。

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國足中堅朱辰傑（3號）跳頂破網，惜被VAR吹走（袁志浩攝）

中國隊整個入球過程中，不似有球員越位，但關鍵在於出迎的塔吉克門將。根據球例，若進攻球員超越第二接近底線的防守球員時，就會形成越位。朱辰傑跳頂頭槌時，塔吉克門將出迎打手槌，他的身後還有蔣光太及另一名塔吉克守衛。兩人站在白界線附近，站在蔣光太身後的塔吉克球員成為最後一名防守球員，而站在兩人之間的蔣光太，的確站在越位位置。

蔣光太越位是合理，但是否影響守衛卻是另一件事。根據國際足球理事會（IFAB）訂定的球例11.2，「阻擋對手向皮球的動作」，已經屬於越位。蔣光太與對手沒有過火的動作，慢鏡中可見這名國足球員稍微推向對方，而該名塔吉克球員亦沒有跳起頂走皮球的意欲。縱然球例白紙黑字列明以上要點，但如何演繹就由球證判定。

蔣光太與塔吉克站在白界線附近，根據球例，這名國足球員確實在越位位置。（微博截圖）

國足主帥堅持不抱怨

國足主帥恩高域出席賽前記者會時，被問到西亞球證對國足不太「友好」，而今仗正好發生爭議判決，他當時表明不會以球證因素作藉口。恩高域賽後口徑與賽前一致，依然不抱怨球證，「取消入球是球證的決定，我一早說過，怪責球證很容易，但不想以此作為逃避的借口。除了那球詐糊，我更在意的是其他入球機會未能把握，但足球世界裏抱怨解決不了問題，我們要從自己的問題着手。我們拿到了一分，只能向前看，爭取下一場拿到三分。」

國足主帥恩高域繼續相同口徑，不以球證因素作藉口。（Getty Images）

塔吉克主帥施格（Petar Šegrt）大讚沙特球證明察秋毫，作出正確的決定，同時指國足今仗「十分幸運」，事關塔吉克今仗製造不少機會，可惜未能轉化為入球，並直言「中國的表現不見得比塔吉克好」。

塔吉克主帥施格大讚球證明察秋毫。（Getty Images）

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內媒記者熱議越位 「牽強，不存在干擾的問題」

這個爭議的VAR判決，當然引起中國傳媒的熱烈討論，內地知名足球記者馬德興直指，越位這判決牽強，「亞洲盃賽之前就說了，裁判這一關，注定跟我們是過不去的！朱辰傑進球被吹，判蔣光太越位？我覺得牽強，因為蔣光太就沒有參與其中，不存在干擾的問題。明擺著就是跟中國隊過不去！」

中國記者丁旭更把這個不利判決，推向是亞洲足協的「陰謀」，「朱辰傑進球被無故吹掉，中國足球在亞足聯無人的後遺症再次凸顯，而中國放棄這屆亞洲盃舉辦權『玩』了亞足聯一把，這算是報復嗎？」

國足入球被吹走，內媒記者紛紛為國足抱不平。（袁志浩攝）