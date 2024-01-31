英超｜阿仙奴2:1輕取森林進佔次席 捷西斯延續入波即不敗傳統

當加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在65分鐘於「零角度」建功那一刻，相信阿仙奴主帥阿迪達的心也定下來，因為這巴西鋒將在英超有一優良「傳統」——他有入球的話，球隊便不會輸。結果，「兵工廠」有驚無險地作客以2：1力挫諾定咸森林，繼續追趕榜首的利物浦。



面對龜縮的森林，阿仙奴今場控制大局，控球率一度超過八成，但攻勢多，卻未能取得入球，包括56分鐘捷西斯接應隊長奧迪加特妙傳，禁區內近射卻中柱彈出。不過捷西斯於65分鐘終於打破僵局，他接應辛真高快開界外球，於左路接近底線乖巧射破對方門將馬特端納「大細龍」入網。

阿仙奴前鋒捷西斯入波後，走到場邊感謝球迷一直支持他。（Getty Images）

7分鐘後，阿仙奴藉森林後場傳球失誤，再由捷西斯助攻布卡約沙卡（Bukayo Saka）輕鬆射成2：0，雖然艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）為主隊於89分鐘追回一球，但為時以晚，無阻「兵工廠」以2：1取勝，並以22戰得46分進佔次席，僅落後少賽一場的榜首勁旅利物浦2分。

捷西斯在底線前極窄位置，射破森林門將馬特端納的「大細龍」入網。（路透社）

包括今仗在內，捷西斯曾取得60個英超入球，當他有入波時，他所屬球會便未逢敗仗，至今取得55勝5和的佳績；因此，這名不時受傷的巴西中鋒，未來是否能健健康康，繼續披甲及爭取入球，對阿仙奴爭標有關鍵作用。

憑中堅法比安舒哈梅開二度，紐卡素以3:1作客擊敗阿士東維拉。（路透社）

同日其他賽果，位列第4的阿士東維拉在主場迎擊紐卡素卻遭遇「滑鐵盧」，以1：3不敵回勇的對手，暫時仍得43分，落後利物浦5分且多賽一場。白禮頓更叫人意外，作客竟吞了「升班馬」盧頓4蛋；而另一「升班馬」錫菲聯則較為失色，作客水晶宮以2：3敗陣，22戰只得10分敬陪末席，落後「尾四」的盧頓已達9分，兼多賽一場，護級形勢難以樂觀。