英超｜曼聯前鋒被爆夜蒲後請病假缺操　坦赫格鐵腕再受考驗

曼聯主帥坦赫格的煩惱停不了，剛送走了與他不和的查頓辛祖（Jadon Sancho），隨即又傳出另一前鋒拉舒福特夜蒲後疑「詐病」缺席操練。



早前網上流傳拉舒福特在北愛爾蘭夜店消遣的影片，英媒指，曼聯獲知會、也認為事情發生在星期三凌晨，因此拉舒福特在周五稱自己「病得太重」而缺席當日早上的操練時，會方不認為有問題。但《The Athletic》報道稱獲確認，拉舒福特在周三和周五凌晨其實也有到北愛的夜店Thompsons Garage消遣，意味他在周五凌晨夜蒲後幾小時，便聲稱生病而缺席操練。

報道續指，拉舒福特在周五早上乘搭私人飛機，並在8時前抵達曼徹斯特，但最終稱病而缺操。《The Athletic》曾向拉舒福特陣營查詢，但對方拒絕回應。

坦赫格今次會如何處理拉舒福特涉嫌違紀的事件？（Getty Images）

今次已不是拉舒福特首次捲入紀律風波，這名26歲英格蘭國腳在去年10月曼聯以0：3不敵曼城後幾小時，便到曼徹斯特夜店Chinawhite玩樂，當時坦赫格指此事「不可接受」，並稱是曼聯的「內部事件」；其後在同年12月，拉舒福特在對狼隊賽前的球隊會議遲到，他在該仗被罰先列後備，但也是他後備上陣，射入致勝球以1：0擊敗對手。當時坦赫格讚拉舒福特被罰後「很有活力」，未知今次又會否施罰？