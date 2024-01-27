高普離任｜從爛攤子到英超冠軍　高普還為利物浦建立了什麼？

高普早晨上班習慣先喝一杯Expresso、抽一根煙，提一提神。2015年10月上旬一個清洌的早上，他來到了利物浦青年軍基地，照舊呷着Expresso、抽口煙，初來埗到的他卻大聲說，「我們需要一部新的咖啡機啊！」幾天前，這名德國主帥才跟紅軍簽署了3年合約，這可能是他令利物浦重拾豪門風姿所提出的第一項「改革」。



【高普離開利物浦】（Getty Images）

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利物浦曾是英格蘭頂級聯賽奪冠次數最多的勁旅，但踏入英超時代，卻被曼聯、阿仙奴、車路士等掩蓋光芒，甚至當中型班李斯特城在2016年爆冷捧盃時，紅軍在高普入主前最佳的排名，也只是第2，球迷總會記得「神奇隊長」謝拉特2013/14年球季對車路士的一跣，也跣走了幾乎到手的聯賽錦標。

高普在2015年10月接手的時候，利物浦沒有了謝拉特，也失去了當家射手蘇亞雷斯，陣中唯一的世界級球星，只得古天奴；該季剛加盟的法明奴，那時還在適應英超快得嚇人的比賽節奏。當然，利物浦之後幾年，陸續買了文尼、沙拿、韋拿杜姆、祖爾麥迪比、雲迪積克、艾利臣等一眾球星回來，慢慢砌好了一支富競爭力的勁旅，那是後話。

高普引進了沙迪奧文尼、沙拿等主力球員，慢慢建立利物浦。（資料圖片／Getty Images）

連結場上場外「你永遠不會獨行」

不過，現實教波不是FM打機，買了一堆球星就可以拿冠軍，高普的改革遠非如此，其中最重要的一環，是團結軍心。過去費格遜以「嚴刑峻法」治軍，違反軍紀的話，哪管你是堅尼，還是碧咸，都可以一腳踢走；摩連奴則用「世界將我包圍」的策略，挑起外界的針對，形成了一眾球員「誓死都一齊」；高普的手腕，就如紅軍某高層形容，活像心理學家的療法。

高普上任不久便做了一個舉動，讓訓練中心的教練團隊、物理治療師、營養師及每一個職員，都企到球員面前，逐一介紹自己的名字與職責，他是要球隊上下包括職球員，都深明勝利是靠每一個人的努力，而不只是場上的11人，而沒有眾人團結一心與無私奉獻，是不可能取得成功的。如果連結場上的表現，便明白法明奴、佐敦軒達臣及占士米拿如何重要。

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無分你我，是高普在利物浦推崇的想法。（資料圖片／Getty Images）

現時紅軍陣中不知哪位球員（只得祖高美斯仍在陣）還記得2015年聖誕前，他們以0：3慘敗給屈福特，球隊上下都以為會取消聖誕派對，但高普向他們傳來訊息說：「無論做什麼，我們都在一起，而今晚，就讓我們一起狂歡！」那夜，沒有人可以在凌晨1點前離開；幾天之後，他們便以1：0擊敗李斯特城。

文尼也記得一件事，雲迪積克在2018年1月加盟不久，高普安排了球隊到杜拜集訓，「雲迪積克那時跟我們『埋了堆』，我想這對於球隊及他而言，都是很重要的，杜拜之行後，他就好像跟我們相處了3、4年那樣子」。

利物浦的職球員關係都十分密切。（資料圖片／Getty Images）

團結球隊還有球迷 演繹會歌真正意義

高普要團結的對象，還包括球迷，他認為「第12人」的打氣，有助球隊發揮超水準，所以他經常在賽後向球迷揮拳，引來球迷叫喊的互動。就算到今季，高普在球隊對阿仙奴前夕呼籲球迷要更落力打氣，「如果你沒有精神的話，我建議你讓出門票給其他人」。因此，晏菲路從來都是對手的噩夢，在2017年4月不敵水晶宮後，造出連續68場的不敗紀錄，今季也取得14勝2和的驕人戰績。

對手同樣是水晶宮，利物浦在2015年於主場落後時，離完場還有幾分鐘，球迷已紛紛離座，走向閘口了，這種景象在英超賽場屢見不鮮，但高普賽後直言對球迷這種行為不高興，「我覺得很孤單」，這是對應着You’ll never walk alone的會歌，向球迷發出的責難。從此以後，紅軍球迷提早離場的畫面絕無僅有。

高普希望球迷做好「第十二人」的角色。（資料圖片／Getty Images）

永不言棄創經典逆轉勝

大抵還有一個原因，就是高普的球隊總是在最後關頭逆轉勝。紅軍今季共有7次是先失球，但全數反敗為勝，對富咸一仗更在80分鐘仍落後2：3，最終卻反勝4：3；但數最經典的逆轉勝，不得不提2018/19年球季歐聯4強一役，利物浦首回合作客巴塞隆拿落後0：3，對方不單擁有美斯，更有兩員前紅軍猛將古天奴與蘇亞雷斯壓陣，相反次回合紅軍卻有沙拿及法明奴雙雙倦勤，外界沒有人會認為他們可以反勝晉級。

高普在賽前卻對球員說：「老實說，這真的不太可能，不過因為是你們（球員），對的，因為是你們啊，我們有一點機會。」前隊長佐敦軒達臣坦言，高普的說話總是恰到好處，激發起他們的鬥志。結果，利物浦次回合贏4：0，兩回合以4：3晉級，然後再於決賽力挫熱刺捧走大耳盃。

次回合機警助攻奧歷治射入奠勝球的右後衛阿歷山大阿諾特則指出，紅軍常能逆轉勝是因為高普，「我們那種精神及團結一致，是來自領隊的。我們在比賽末段經常取得入球，這不是偶然的事，我們從不放棄，體能狀態也非常卓越」。而且，當你表現得夠出色的話，賽後必然會贏得「高普爸爸」的深情熊抱，每位球員都渴望獲得這種厚待。

奧歷治攻入絕殺球，創下利物浦反勝的經典一役。（資料圖片／Getty Images）

作風爽朗仍重視軍紀

高普說話技巧出眾，也充滿幽默感，就連昨天講解離隊的記者會，在凝重的氣氛之中，也為在場記者帶來笑聲，當他被問及之後去向時，他斬釘截鐵地答道：「我未來一年不會執教國家隊，或其他球會，我更永遠不會執教利物浦以外的另一支英倫球隊，就算沒錢開飯，我也不會！」接着他之後卻小聲地說：「當然這不會發生（沒錢開飯），感謝利物浦！」（笑）難怪你會見到利物浦平日訓練時總是氣氛愉快融洽，到真正比賽時，球員自然亦不會過份緊張，令表現打了折扣。

高普離職的記者會上，如常談笑風生。（Getty Images）

雖然高普作風爽朗，但他亦重視軍紀。沙高（Mamadou Sakho）是第一個因紀律問題被高普踢走的球員；這名法國守將踢法硬朗，在更衣室也深受隊友愛戴，可是他不時在球隊用餐時遲到，甚至錯過集訓航班的時間，及後又竟然在球會不知情下，自行服用減肥藥物，令高普震怒，並在2017年1月將他借到了水晶宮，永不錄用。因此，之後高普挑選新援時，還會看重球員的紀律狀況、場外的私生活狀態等，所以紅軍球員們絕少負面新聞，這對維持球隊發揮穩定有關鍵影響，只要比較有惹上官非的格連活特及安東尼等的曼聯，便清楚當中的分野。

高普作風爽朗，但亦重視軍紀。（資料圖片／Getty Images）

高普除了為利物浦贏得一座一座獎盃，還重新確立起團結一致、永不言敗的精神，令YNWA不純粹是一個口號。謝拉特早前曾呼籲要為高普在晏菲路竪立銅像，是的，這個德國巨人雖然到季末才離開，但他在紅軍史上的地位，已可比擬辛奇利、派士利、杜格利殊等幾位名帥，成為傳奇。

高普不只為利物浦帶來獎盃，更變化了紅軍的文化。（資料圖片／Getty Images）

PS. 當高普下一次去到青年軍基地時，他發現食堂已換了咖啡機。