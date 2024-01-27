高普離任｜哥迪奧拿驚訝勁敵離開利物浦　寫包單：他肯定會回英超

利物浦與曼城是近年的英超宿敵，但不像當年的曼聯、阿仙奴般敵視對方，兩大主帥高普與哥迪奧拿較量的同時，沒有過火的行為，互相推動，才會出現近年經典的巔峰之戰。

哥帥大戰高普原來有限期，高普即將在季尾離開晏菲路，勁敵哥迪奧拿直言有點驚訝，若有所失，但他肯定有朝一日與高普再度在英超碰頭。



英格蘭足總盃第四圈，周五（26日）深夜上演的熱刺主場對曼城，理應是重頭戲，卻殺出了高普離任的消息，焦點一下子落在利物浦身上。曼城靠尼敦阿基的入球一箭定江山，最終在熱刺主場取勝，這場的戰果彷彿變得不太重要。

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尼敦阿基一箭定江山，助曼城足總盃擊敗熱刺。（Getty Images）

曼城近年與利物浦鬥得火紅火綠，哥迪奧拿與高普一時瑜亮，沒有其中一方都無法出現近年最激烈的英超爭霸戰。曼城戰畢足總盃後，哥迪奧拿難免被問起高普離任一事，「有啲（驚訝），都唔係有啲。」哥帥直言高普的離開，不單止對利物浦有影響，對曼城亦然，「利物浦是我們近年最大的敵人，每次對利物浦前的一晚也像一場惡夢，如今他（高普）即將離開，我感覺到曼城的一部分都會隨之離開。」

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哥迪奧拿與高普識英雄重英雄。（Getty Images）

無論場上有多激烈，哨子聲響起後，哥迪奧拿與高普總是攬頭攬頸，惺惺相惜，哥帥對高普讚不絕口，「高普不單止是個出色的領隊，更是一個超好的人，他是我領隊生涯的勁敵，但我會十分掛念他。沒有他，我終於可以鬆一口氣，晚上有一覺安睡，祝願他一切安好，就算他不會承認，他會重回英超的。」

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高普與哥迪奧拿場上交流甚少過火。（Getty Images）

曼城與利物浦近年兩度戰至英超最後一輪，才知道冠軍誰屬。2018/19球季，紅軍拿下97分仍然要屈居亞軍，1分之差不敵曼城失落冠軍。2021/22球季，再度形成兩頭馬車的形勢，利物浦一直緊隨「藍月亮」，但曼城再度發揮後勁，再次以1分之差保住冠軍，利物浦以92分又成為高分亞軍。