亞洲盃｜沙特主帥文仙尼唔睇最後12碼返更衣室　賽後道歉兼解話

昨日的亞洲盃16強，韓國互射12碼以4：2淘汰沙特阿拉伯。在互射12碼第四輪，先射的沙特「宴客」被韓國門將趙賢祐撲出，落後2：3，若果接着韓國射失，沙特還有機會。

然而，沙特主帥文仙尼似乎「冇眼睇」，直接走回更衣室，最後韓國由黃喜燦射入奠勝的12碼，幫助「太極虎」踢走沙特，晉級8強。

文仙尼提早離場的舉動被視為不尊重，惹來批評，他在賽後記者會道歉，以為沙特射失後比賽已經完結。



賽前文仙尼走到韓國的後備席與對方主帥奇連士文握手。（Getty Images）

韓國在分組賽疑似「走線」，最後一戰賽和馬來西亞3：3，以次名出線，在16強避開強敵日本，但沙特阿拉伯亦令韓國吃盡苦頭。沙特在46分鐘開紀錄，踢到接近完場時仍然領先，但韓國靠曹圭成在補時9分鐘建功，絕境扳平1：1，將比賽帶入加時。

曹圭成在絕境中拯救了韓國隊。（Getty Images）

在加時，雙方互無紀錄，要以互射12碼分勝負。沙特先射，兩隊在頭兩輪全中，但由第三輪起，韓國門將趙賢祐表現神勇，連救兩球12碼，最終韓國互射12碼4：2擊敗沙特晉級。

在互射12碼的第四輪，當趙賢祐第二次撲出沙特的12碼，當時韓國領先3：2。沙特教練文仙尼突然離場，經球員通道走回更衣室，未有觀看韓國第四輪黃喜燦的12碼；若果黃喜燦射失，沙特仍未輸。最終，黃喜燦射入致勝一球。

【文仙尼提早離場片段】

文仙尼在勝負未定之下提早離場，惹來非議，難道主帥不支持自己門將撲12碼？文仙尼賽後解釋是一場誤會，他看來計錯數，以為沙特在第四輪射失第二球12碼後已經落敗。

文仙尼在互射12碼階段提早離場，引起爭議，他賽後道歉。（Getty Images）

「我道歉，我以為比賽已經完結。我沒有不尊重任何人的意思。我想多謝我的球員，他們已經進步了很多。」文仙尼在賽後記者會上說：「我們是一個團隊，我們一起進步。這一個月，我們一起合作，這才是最重要。」