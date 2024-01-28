亞洲盃︱澳洲4：0挫印尼率先入8強　較對手多兩日休息好着數

撰文：吳慕兒
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男子足球世界排名146位的印尼，在今屆亞洲盃踢出驚喜，曾在分組賽1：0小勝越南，取得「最佳第三名」的最後一席，史上首度殺入亞洲盃淘汰賽。
16強面對今屆星味平淡的澳洲，印尼未能再創奇蹟，0：4大敗出局，惟全軍力戰到底的精神，還是值得一讚。

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印尼全力與澳洲一拚，難逃大敗出局。（Getty Images）

印尼開賽12分鐘便告失守，守將Elkan Baggott的烏龍球，助澳洲先開紀錄，完上半場前，保爾（Martin Boyle）將比數改寫成2：0。

比賽似乎已無懸念，惟印尼眾將未有放棄，一路堅守未被拉開比分，可惜戰至比賽尾段後勁不繼，前鋒葛雲（Craig Goodwin）後備上陣兩分鐘即取得士哥，補時1分鐘中堅蘇達（Harry Souttar）再入一球，這支實而不華的澳洲隊仍以4：0大勝印尼 。

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澳洲陣中並無大牌球星，決賽周前鋒頭不及星光熠熠的韓國、日本以至伊朗，然而開賽下來踢法實而不華，他們率先晉身8強，更有不少優勢。

一方面今場對手只是實力次一等的印尼，踢來不算太費勁；此外澳洲的8強對手會是韓國與沙特阿拉伯的勝方，兩強相鬥肯定是場激戰，而且該仗要到周二深夜才對壘，換言之澳洲足足較對手有多兩日休息時間。如此一來，澳洲以逸待勞下體能回復佔盡優勢，有力繼2015年後再次力爭冠軍。

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補時1分鐘澳洲中堅蘇達（Harry Souttar）再入一球，這支實而不華的澳洲隊仍以4：0大勝印尼。（Getty Images）

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1月28日（周日）
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深夜0：00　16強　塔吉克 對 阿聯酋　HOY 77台

1月29日（周一）
晚上7：30　16強　伊拉克 對 約旦　HOY 76台
深夜0：00　16強　卡塔爾 對 巴勒斯坦　HOY 77台

1月30日（周二）
晚上7：30　16強　烏茲別克 對 泰國　HOY 76台
深夜0：00　16強　沙特阿拉伯 對 韓國　HOY 77台

1月31日（周三）
晚上7：30　16強　巴林 對 日本　HOY 76台
深夜0：00　16強　伊朗 對 敘利亞　HOY 77台

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