亞洲盃｜伊拉克入球慶祝領紅惹爭議　一個左手動作疑冒犯約旦習俗

亞洲盃十六強，約旦昨日（29日）戲劇性於補時階段連入兩球，以3：2反勝伊拉克晉級，其中一張爭議紅牌成為比賽轉捩點。

伊拉克球員艾文侯賽因（Aymen Hussein）在第76分鐘攻入2：1的入球後，因慶祝動作被出示第二張黃牌離場，踢少一人的伊拉克因而陷入被動，最終在補時被連入兩球逆轉。教練卡薩斯（Jesús Casas）賽後無奈表示：「我需為這場失利負上部分責任，不過有人的責任比我更大。」



比賽第97分鐘，拉舒丹（Nizar Al-Rashdan）的遠射絕殺助約旦殺入八強，球隊上下跑出球場大肆慶祝，與伊拉克球員的失望形成強烈對比。今屆亞洲盃已多次出現爭議判決，但或許伊拉克球隊上下也沒想過，最終他們會以這樣的方式出局。

拉舒丹在第97分鐘射入絕殺一球，助約旦以3：2擊敗伊拉克晉級。（Getty Images）

上半場補時階段，約旦憑艾尼爾密（Yazan Al-Naimat）的入球先開紀錄，當時有5名約旦球員圍坐成圓圈，做出用手進食的慶祝動作。

換邊後，伊拉克在第68分鐘扳平，艾文侯賽因再於76分鐘反超，他入球後亦獨自坐在地上，同樣做出用手進食的慶祝動作。想不到他站起來後，卻被球證出示第二張黃牌，直接逐出場外，伊拉克因此踢少一人，約旦教練賽後亦表示對手因此而陷入困境。

這次兩黃一紅，無疑成為這場比賽的轉捩點，賽後伊拉克主帥卡薩斯表示當時他們已用光所有換人名額，這張紅牌使球隊方寸大亂。侯賽因的慶祝動作與約旦球員一樣，到底球證為何只向侯賽因出示黃牌呢？

CNN報道指，有伊拉克記者表示侯賽因可能是慶祝時間過長，但報道補充，約旦入球時慶祝用了50秒，而侯賽因所用時間為49秒，因此這一理由應不成立；社交平台X（前稱Twitter）上有不少網民指，約旦做這個用手抓東西吃的動作，其實是在模仿吃家鄉菜Mansaf，伊拉克球員這麼做很可能被認為是侮辱對手。

艾文侯賽因慶祝後收到兩黃一紅被逐離場，他本人顯得相當不解。（路透社）

內地著名體育記者馬德興在微博表示，Mansaf被認為是約旦的國菜，「約旦球員進球之後，幾個人圍坐做類似的動作，是OK的。但是，伊拉克的侯賽因做這個類似的動作，而且是左手而不是右手，就被認為有侮辱、歧視的意思了。」

Mansaf（維基百科）

馬德興隨後再在微博補充：「左手和右手是有很大區別的。左手是處理下面的；右手才是用來吃飯的。」不過也有網民發現，約旦慶祝時，10號的艾達馬（Musa Al-Taamari）亦有用左手慶祝，根據資料顯示，艾達馬是左撇子，侯賽因則為右腳球員。

本場比賽執法球證法加尼（Alireza Faghani）原為伊朗人，在2019年移民至澳洲，因此他十分熟悉西亞及穆斯林的宗教習慣。法加尼亦被認為是亞洲足協最出色的球證之一，曾擔任過2018及2022世界盃球證。