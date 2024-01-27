亞洲盃｜ESPN評價分組賽出局球隊　香港獲A居首　國足以D包尾

今屆亞洲盃分組賽階段已經結束，即將展開十六強賽事。著名體育媒體ESPN撰文評價8支出局球隊，其中港隊獲A，排名第1，國足則只獲D級，是所有球隊中最差。



在ESPN的報道中，首支被評價的球隊便是國足。他們認為中國隊在亞洲盃往績出色，曾兩奪亞軍，近2屆均殺入八強，因此分組賽出局屬於失敗；而且國足是今屆賽事中僅有2支未能取得入球的球隊（另一支是印度），是球隊有史以來首次在亞洲盃「交白卷」，因而給予D級評價。

值得一提的是，中國隊是8支出局球隊中，攻門次數最多一隊，共有28次，其中有11次命中目標。

三戰不勝且沒有入球進帳，加上往績考慮，EPSN給予國足D級評價。（袁志浩攝）

出局球隊中獲得最高評價的是香港隊，摘得「A」的成績。雖然今次亞洲盃分組賽3戰皆北，不過ESPN認為香港事隔56年再次參賽，展現出與強隊相距不遠的實力：「香港隊面對強敵時表現出色，甚至在面對世界排名21的伊朗時亦只失1球，而且該場比賽要不是出現一些爭議的球證判決，他們或許不用空手而回。」

ESPN在文章中特別提到陳肇鈞的入球。（袁志浩攝）

ESPN還特別提到陳肇鈞射入亞洲盃第1000個入球，「考慮到他們在1956年攻入這項賽事史上首個入球，這顯得頗有詩意」。

評價中排名第2的是前港隊教練金判坤帶領的馬來西亞，獲評「B」。ESPN認為他們首戰慘敗約旦0：4是「再差不過的開局」，但其後對巴林時在95分鐘才被巴林以1：0絕殺；最後一戰雖已篤定出局，但面對強敵韓國，馬來亞西仍能以3：3戰和「太極虎」，更一度領先對手，「這場比賽將長留球迷心中」。

面對強敵韓國，馬來西亞（黃衫）未有怯場。（高詩琦攝）

此外，ESPN亦給予3戰全敗的越南「B-」評價，認為他們在對日本及伊拉克的比賽中均展現出實力，並為越南0：1不敵印尼一役感到可惜：「他們應該會覺得自己能做得更好。」

ESPN各分組賽出局球隊評價：

香港：A

馬來西亞：B

越南：B-

吉爾吉斯：B-

印度：B-

黎巴嫩：C

阿曼：C-

中國：D



內地網民揶揄：是不是最低就是D啊

ESPN這篇文章被轉發到內地網絡，網民大多認同其評價，稱讚「中肯、客觀、一針見血」，更有人表示「是不是最低檔就是D啊，不然感覺得評到EFG才能體現出和其他隊伍的差距」、「你有什麽資格對我們指手畫腳，我們的腳我們自己搬石頭砸」、「國足高了」、「應評定為：Z」、「獨一檔的D」。

安永佳一項數據分組賽居首

亞洲盃官網亦在周六（27日）撰寫一篇關於統計數據的文章，包括今屆入球最多、助攻最多的球隊或球員。數支已出局的球隊中，亦有球員名字被提到，包括港隊的安永佳。

分組賽階段，安永佳（右）的空中對抗成功次數為所有球員中最多。（高詩琦攝）

統計指出，黎巴嫩前鋒畢基奧（Omar Bugiel）是分組賽階段勝出對抗次數最多的球員，他在64次對抗中贏34次，當中有26次來自空中；阿曼的艾耶耶（Al Yahyaei）與香港的安永佳並排第2，同樣勝出33次對抗——其中安永佳是空中對抗之王，58次爭搶中贏得30次。