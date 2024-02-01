亞洲盃｜伊朗互射12碼擊敗敍利亞　晉身8強硬撼日本

亞洲盃周三（1月31日）舉行最後一場16強賽事，伊朗雖然在法定時間結束前有球員被逐，在十人應戰的情況下加時１：１賽和敍利亞。雙方需要互射12碼分勝負，最終伊朗五球全中擊敗對手，八強將硬撼日本。



今場所有入球都是來自12碼，伊朗於上半場34分鐘，憑前鋒泰尼米（Mehdi Taremi）攻入一球12碼領先半場。敍利亞於下半場64分鐘則因為伊朗門將犯規亦獲得極刑，奧馬卡賓（Omar Khribin）輕微扳平。

泰尼米在法定時間補時階段因為侵犯對手再領黃牌，兩黃一紅趕離場，不過敘利亞在加時未能把握多踢一人的優勢，最終經過三十分鐘加時都無法再攻破對方大門，需要互射十二碼決定八強最後一席誰屬。

射先的伊朗五球全中，敘利亞則有中場尤塞夫（Fahad Youssef）在第二輪射失，結果伊朗互射十二碼以5:3勝出，驚險躋身八強。

亞洲盃八強對賽：

塔吉克對約旦

澳洲對韓國

伊朗對日本

卡塔爾對烏茲別克

