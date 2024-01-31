亞洲盃｜日本國腳16強前遭兩女控性侵　「醒來發現他壓在我身上」

日本足球代表隊周三（31日）晚將在16強鬥巴林，但在賽前不久，日本媒體《週刊新潮》報道，國腳之一的伊東純也被兩名女性指控性侵，並已提出刑事訴訟。



《週刊新潮》報道指，20多歲的女子A報稱在2023年6月21日清晨，於大阪中之島的高級酒店床上，在被灌醉、失去意識的情況下，被日本國腳伊東純也性侵，報道引述A稱：「回復意識時，伊東就壓在我身上，雖然房間內很暗，但伊東的臉就在我眼前，我認得出來，那個情景我還記得很清楚。」

伊東純也在本月18日遭兩名女性提出刑事控告。（Getty Images）

A與其他關係人士指，伊東純也在6月20日、日本主場友賽秘魯後的晚上，與A等多位女性吃飯，之後A與友人隨伊東登上的士，她稱當時不知道目的地是哪裏，「以為要去酒吧喝酒，但聽到伊東跟別人在電話上說：『我要去酒店跟女孩子喝酒』，才知道目的地是酒店。」

報道指，A小姐自去年9月起已多次要求伊東純也道歉，並由去年11月開始與律師相討後續，伊東回應A小姐一方指，當時雙方是在有共識下發生性行為，並提出以金錢賠償，換取A小姐保密。但A小姐認為他毫無悔意，遂與當時另一女性B小姐在今年1月18日，一同向伊東提出刑事訴訟，警方已收到訴訟，目前案件由大阪府天滿警署負責。

報道指，伊東純也曾提出以金錢賠償換取A小姐「封口」。（Getty Images）

《週刊新潮》指，其編輯部曾嘗試聯絡伊東純也，但直至1月31日為止，伊東和其經理人團隊都沒有任何回應；而伊東的代表律師則簡短回應：「我跟伊東先生對於辯護方向有不同意見，所以已經辭去代表律師的職務。」

報道續指，A小姐和B小姐的供證「極度詳盡」，而伊東是遭控刑事而非民事，也反映事情嚴重性。《週刊新潮》最後賣關子稱，會在2月1日發行的最新一期，詳細交代A小姐和B小姐的證辭。

現年30歲的伊東純也在2021宣布已與一名一般人女性結婚，他目前效力法甲蘭斯，至今為日本國家隊上陣53場、攻入13球，今屆亞洲盃他也是日本隊主力之一。