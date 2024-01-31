亞洲盃｜韓國沙特激戰　兩隊門神極搶鏡　趙賢祐連救十二碼做英雄

亞洲盃16強，沙特阿拉伯對韓國一戰成為繼伊拉克對約旦之外，今屆最精彩的賽事之一，當中雙方門將的演出為人津津樂道。

無獨有偶，無論是沙特門將艾卡沙（Ahmed Al-Kassar）或是韓國門神趙賢祐，本來都不是領隊首選，表現之佳卻令人極為深刻。



沙特阿拉伯在下半場早早取得一個入球後，攻勢便寥寥可數，而韓國在失波不久便接連調入黃喜燦和曹圭成兩大攻擊手，再將孫興慜移後組織攻勢，加上沙特末段不斷縮後、體力消耗，讓「太極虎」有不少空間進攻，不斷由兩翼及兩閘疊馬式進攻，兩邊傳中狂轟猛炸，終在補時餘下1分鐘時由曹圭成頭槌頂入追成1：1，將比賽帶到加時。

曹圭成的入球是艾卡沙（左一）五指關今場唯一一次被破。（Getty Images）

加時階段雙方雖然沒有入球，但其實這要歸功於沙特門將艾卡沙，若不是他全場貢獻6次精彩撲救，韓國在加時、甚至法定時間已能取勝。32歲的艾卡沙僅得1.79米，在門將中算是較矮小，更有趣的是，他其實在2012年已首次獲召入國家隊，但12年間4度進入比賽名單，也只是後備，從未落過場，在今屆亞洲盃才首次為國家隊上陣，這場對韓國的16強成為他第3場代表隊上陣。

其實艾卡沙會成為沙特在今屆亞洲盃的正選門將，也令人始料未及，文仙尼在初選名單中，曾召來23歲、效力艾納斯的門將艾基迪（Nawaf Al-Aqidi），然而他最終沒有進入決選名單，文仙尼指艾基迪無意歸隊，「他跟我們的守門員教練說，若無得踢，就不想留下來」。

艾卡沙在今屆亞洲盃，才第一次為沙特上陣。（路透社）

從未代表過沙特上陣的艾卡沙，最終在3名門將中獲文仙尼相中，擔任首兩場分組賽的正選門將，兩場都贏波、失掉一球；文仙尼已出線之下，在最後一場分組賽對泰國起用首次上陣的門將艾拿查（Raghed Al-Najjar），雙方踢成0：0，而到16強，艾卡沙仍保住正選。

艾卡沙在對韓國一戰，面對對手由下半場末段到加時階段的狂轟猛炸，全場共作出6次撲救，表現相當出色，當中救出李剛仁在禁區頂招牌勁射後抽筋，反應之快令人叫絕；只失法定時間被韓國攻入的一球，已相當出色。

艾卡沙救出李剛仁射門：

可惜，好不容易守住大門、捱到互射十二碼，卻換上對手門將做英雄。

韓國本來起用有81次國家隊上陣紀錄的門將金承奎，但此子在踢完首場分組賽後，便因十字韌帶重創而退隊，趙賢祐臨危受命。但若大家有留意2018年世界盃，大概也會記得他在韓國對德國的分組賽展現「神反應」救出不少險球，最終贏波。趙賢祐今屆由第二場分組賽開始踢正選，兩場下來失掉5球，但也有不少精彩撲救。

趙賢祐雖然常常入選韓國國家隊，但出任正選的次數不算多，至今上陣27場。（Getty Images）

來到16強對沙特，他由法定時間到加時的120分鐘間，只作出過兩次撲救，但在加時最後階段救出沙特唯一反擊機會，相當關鍵；最終更在互射十二碼時，連環撲出沙特的第二和第三球，令對手主帥文仙尼也「冇眼睇」，提早離場——儘管他說以為已經射完，最終韓國正是由4位劊子手的精彩射門、加上趙賢祐連救兩球，驚險晉級8強。

趙賢祐連救兩球十二碼，令人拍案叫絕。（Getty Images）

趙賢祐完場後接受訪問，說自己本已對互射十二碼充滿信心：「若進入互射十二碼，我就有信心能救出射門，我為互射十二碼練習了很多。」他指出，守門員教練、曾助德國奪得1990和1998年世界盃的高普基（Andreas Köpke）對他幫助甚大，「他也給我很多信心，說我的判斷很正確。」