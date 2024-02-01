英超｜麥迪臣復出助熱刺反勝　招牌慶祝被抄襲：因為佢入球不多

抄人慶祝動作，後果可以很嚴重，就如亞洲盃的伊拉克球員一樣，因「過度慶祝」而兩黃一紅被逐。賓福特前鋒馬奧比作客攻破熱刺後，隨即模仿占士麥迪臣的招牌「掟鏢」慶祝動作，這名賓福特鋒將沒有領取任何黃牌，而馬奧比與麥迪臣的「交流」更延至賽後。



占士麥迪臣傷癒復出。（路透社）

熱刺中場大腦占士麥迪臣（James Maddison）傷癒復出，今仗主場對賓福特再度披甲，算是孫興慜缺陣下的好消息，配合迪姆華拿﹑古路施夫斯基及李察利臣攻堅。熱刺卻是先失守的一方，賓福特由馬奧比（Neal Maupay）先開紀錄，熱刺換邊後初段8分鐘連入3球，即使入球功臣之一的烏杜治送禮令艾雲東尼建功，熱刺仍然以3：2反勝賓福特，全取3分。

馬奧比與艾雲東尼各建一功，惜未能為賓福特帶來勝利。（路透社）

今仗入球多，「花生」都多，全因賓福特前鋒馬奧比先開紀錄後，慶祝時模仿占士麥迪臣的招牌慶祝動作「掟飛鏢」，隊友艾雲東尼隨後都有樣學樣，擺明向這名熱刺中場大腦「挑機」。麥迪臣上前拍一拍馬奧比的頭，對方隨即拍回麥迪臣的心口，兩人的動作難免有點火藥味。

亞洲盃｜伊拉克入球慶祝領紅惹爭議 一個左手動作疑冒犯約旦習俗

馬奧比入球後做出麥迪臣的招牌慶祝動作。（Getty Images）

面對馬奧比有點挑釁的動作，幸好麥迪臣一班熱刺隊友挺身而出，為他出一口氣，班倫莊臣撞射建功後，隨即模仿馬奧比的模仿動作，做出「掟飛鏢」的動作。稍後建功的李察利臣同樣加入掟鏢行列，齊齊以行動撐麥迪臣。

「他（馬奧比）在近年或許入球不多，沒有個人的慶祝動作，所以要抄我。」占士麥迪臣賽後率先反擊，兩人由場上「交流」到網上，馬奧比則在社交網站上載掟鏢的圖片，直言這個慶祝動作做得有點早，可惜無法取勝，這名惹火人物都不忘直接抽擊麥迪臣：「在我的職業生涯中，比占士麥迪臣更多入球及更少降班。」

麥迪臣與馬奧比之間看似火藥味甚濃，至少兩人賽後握手時仍然笑笑口，馬奧比亦在麥迪臣的貼文留言。正如麥迪臣賽後所言：「這是一個簡短的故事，大家之間沒有心病。」