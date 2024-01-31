英超｜英媒爆拉舒福特情緒低落　夜蒲當晚「像為了喝醉而來」

曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）日前到酒吧夜蒲至詐病缺席操練一事，成為近期英超最大話題。這名英格蘭球星因而被勒令獨自留在卡靈頓基地訓練，更傳被罰兩周薪酬，合計超過60萬鎊。

英國《太陽報》續報道有消息人士表示，「福仔」近期在隊內情緒低落，原因之一是他數名隊內好友均已離隊。



拉舒福特今季狀態備受批評，日前更被揭夜蒲詐病。（Getty Images）

拉舒福特上季各項賽事出戰56場攻入30球，出色表現為他贏得不少讚賞之聲。不過這名26歲的英格蘭球星今季狀態持續低迷，各項賽事上陣20場只破門4次。

《太陽報》引述消息人士指，領隊坦赫格（Erik ten Hag）上任後，便直接向拉舒福特講述對他的評價，「坦赫格幫助拉舒福特重拾狀態，後者亦踢出一連串出色表現。」

拉舒福特上季在坦赫格麾下表現出色。（Getty Images）

然而今季他狀態急速下滑，該名消息人士續指是因為「福仔」的好友不再在隊內，「他不像以前常與隊友打鬧。現在他訓練時非常情緒化，比賽時看起來也不太快樂，跟其他球員似乎有點疏離。」

報道中提到，拉舒福特過往在隊內曾有不少好友，包括普巴（Paul Pogba）、連加特（Jesse Lingard）、查頓辛祖（Jadon Sancho）及班頓威廉斯（Brandon Williams），但全都已被賣走或是外借。

拉舒福特過往與普巴、連加特等隊友關係密切，但後兩者現時皆已離隊。（Getty Images）

早前辛祖深陷將帥不和風波時，一直有傳他被拒進入曼聯一隊飯堂，當時為辛祖做「外賣師」帶飯盒的，便正是拉舒福特。如今辛祖跟坦赫格徹底決裂，被外借至多蒙特，「福仔」在隊內的好友已一個不剩。

拉舒福特日前夜蒲事件曝光後，《太陽報》找到聲稱當時負責服務他的女侍應Sarah Adair，她表示拉舒福特當晚飲得爛醉如泥，形容他「像是為了飲醉而來」；另一英國傳媒Talksport亦表示有拉舒福特的身邊透露，他目前就像處於「自我毀滅模式（complete self destruct mode）」。

英國傳媒一直有報道指，辛祖被拒進入球隊飯堂時，是拉舒福特為他送飯盒。（Getty Images）

面對紐波特郡的足總盃賽事前，坦赫格被記者問及拉舒福特一事時，只簡短地以「內部事務」回應。《太陽報》指拉舒福特在周一（29日）與坦赫格及曼聯足球總監梅圖（John Murtough）會面，並對自己行為表示後悔。

曼聯將於香港時間周五（2日）深夜面對狼隊，能否重獲坦帥信任，此戰相當關鍵，然而「福仔」能否克服心理問題重拾狀態，則仍需要看他自己造化。