英足總盃︱利物浦對諾域治變告別高普序幕　球迷提早入場打卡致敬

利物浦領隊高普(Jurgen Klopp)上周五突然公布季尾離任,令周日在主場晏菲路上演的英格蘭足總盃第四圈對諾域治一仗前充滿離愁別緒,紅軍球迷較平常更早到場,賽前先到球場附近的大型高普畫像拍照留念,不少人帶備「多謝高普」或「多謝波士」的頸巾或橫額入場,向這位深受愛戴的主帥致敬。

當全世界焦點集中在高普身上,賽前這位德國教頭卻說:「不要再去想我了」(Do not think about me anymore)。



高普預告離隊後晏菲路首戰,成為全球焦點。(Getty Images)

自從高普公布季尾離任,利物浦上下籠罩一片離愁,紅軍對諾域治賽前,焦點仍只有高普一個,德國人嘗試轉移眾人視線:「別再去想我了,現在我已完全回到軌道,全力為比賽準備。」

他表示,沒有額外的說話要跟球員講,「我們不能為此創作一個特別的故事,球隊會繼續現有踢法,他們不能贏出所有比賽,但(我即將離開)不會是不能贏波的理由。」

高普一貫務實: 「要說的話我們都已說了,我們會向前看。球季完結時,將會有一個告別的時刻,那時肯定會情緒激動,但由現在到那一刻,我們仍有重大的工作要做。」

高普理性繼續工作,無阻晏菲路全場球迷感性向他表達感謝。然而今仗比賽場刊內,無論是高普的領隊講話,還是隊長雲迪積克的專欄,均未有披露高普離任的片言隻語,可見消息事前做足保密功夫。

作為高普公布即將離任的首仗,紅軍發揮正常,居迪斯鍾斯16分鐘頭槌開紀錄,諾域治22分鐘憑角球攻勢扳平,紐尼斯28分鐘的入球助利物浦2:1再次領前。

易邊後不久,祖達把握機會射成3:1;55分鐘高普變陣,以蘇保斯拉爾、羅拔臣和雲迪積克,入替鍾斯、祖高美斯和干拿迪,63分鐘蘇保斯拉爾開出角球,雲迪積克頂入成4:1,一對後備包辦這個入球。

諾域治未有放棄,69分鐘波查辛斯(Borja Sainz)趁雲達積克沒有緊迫,在禁區頂射成2:4。

