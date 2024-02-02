美斯訪港行程酒店｜國際邁亞密包機預計14:45到埗　附追蹤連結

美斯（Lionel Messi）將於2月2日隨國際邁亞密（Inter Miami）訪問香港，並在2月4日假大球場與香港隊踢表演賽。消息稱，美斯及國際邁亞密隊友將乘坐包機抵達香港，預計下午2時45分抵達，直接從停機坪乘車出去，他們將入住香港富麗敦海洋公園酒店。

有消息人士透露，國際邁亞密班主「萬人迷」碧咸會提早抵港，在2月2日出席富衛保險FWD Private發布會。



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國際邁亞密入住酒店：香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號（離黃竹坑港鐵站約20分鐘步程）

位於黃竹坑的香港富麗敦海洋公園酒店。（酒店IG）

02/02（星期五）

國際邁亞密在周四晚對完艾納斯，完場後就去趕飛機。在沙特時間凌晨2時30分，國際邁亞密的包機從利雅德機場出發，前往香港，比預計時間晚了約1小時起飛。

以下均為香港時間，下午2時45分：預計國際邁亞密的包機從沙特阿拉伯的利雅德飛到香港國際機場，停機坪將有歡迎儀式，球員不會經入境大堂出來，直接乘車離開機場。

據航班追蹤網站flightaware表示，包機原定到港時間為下午1時15分，如今將延遲個半小時抵港。他們乘搭的飛機型號為空中巴士A340-300。

國際邁亞密包機追蹤：Air X Charter 1107

國際邁亞密的包機正飛往香港。（網上截圖）

晚上6時30分：於香港富麗敦海洋公園酒店舉行記者會，會有國際邁亞密球員代表出席

晚上7時：記者會結束

此外，據悉國際邁亞密班主碧咸會提早抵港，在2月2日出席富衛保險FWD Private發布會，但未有透露發布會的地點及時間。碧咸今周訪問東亞多個城市，先後到首爾、曼谷及吉隆坡。

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美斯將代表國際邁亞密訪港。（路透社）

03/02（星期六）

下午2時30分：大球場開放，持票人士可入場，準備觀看國際邁亞密的公開訓練

下午5時30分：國際邁亞密公開訓練開始

晚上7時：社區足球訓練營開始

晚上8時：社區足球訓練營結束

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國際邁亞密將會在香港大球場友賽香港隊。（資料圖片/吳詠瑩攝）

04/02（星期日）

中午12時30分：大球場開放，持票人士可入場，準備觀看國際邁亞密的表演場

下午2時15分：表演賽賽前表演，出席歌手包括G.E.M.鄧紫棋、Anson Lo 盧瀚霆、姜濤及Gareth T湯令山

下午3時：國際邁亞密球員入球場熱身

下午4時：香港隊對國際邁亞密的表演賽開始

下午5時45分：頒發獎盃儀式

晚上6時30分：賽後記者會開始

05/02（星期一）

預計國際邁亞密離開香港，前往日本準備對神戶勝利船的友賽