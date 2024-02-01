美斯訪港｜重溫近年外隊來港經典　皇馬最豪華　曼城大農場最深刻

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）率領國際邁亞密周末訪港，是他相隔10年再度前來香港，將在香港大球場與一眾港超聯球員組成的「香港隊」交手。除了美斯，過往曾有不少勁旅如巴西國家隊﹑皇家馬德里﹑巴塞隆拿﹑利物浦﹑曼聯﹑阿仙奴等球隊在香港獻技，留下多個經典時刻。



美斯首訪港 後備獻兩傳一射

美斯在2014年10月曾跟隨阿根廷國家隊來港，參與慶祝香港足球總會成立百周年的紀念賽，與香港隊進行友誼賽。美斯在該仗先列後備，並在60分鐘入替，雖然美斯只踢了半小時，但仍然輕鬆交出兩入球及一助攻，最終助阿根廷7球大勝港隊。該仗其中一個亮點，是一名球迷突破保安，衝入球場並走到美斯身邊索取簽名，早前在轉售平台亦曾見到有人聲稱出售這件球衣。

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皇家馬德里「6條A」豪華陣容 香港大球場扯紅旗

如今以國際邁亞密班主身份訪港的碧咸（David Beckham），球員時代曾經隨皇家馬德里於2003年訪港。當年皇馬陣容星光熠熠，包括「萬人迷」以及朗拿度、施丹、費高、卡路士及魯爾的「6條A」一同訪港，這個豪華陣容吸引近4萬名球迷觀戰，坐爆香港大球場。

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巴西國家隊來港賀歲大勝港隊

以往每年賀歲盃都會邀請外隊，最大名氣的必定是2005年的巴西國家隊。足總當年豪花近2000萬港元，雖然「大哨」朗拿度未能來港，但巴西仍然「卡士」十足，包括當屆世界足球先生「細哨」朗拿甸奴、隊長卡富、羅拔圖卡路士等。在大球場接近兩萬名觀眾見證下，巴西大勝7：1。港隊由李思明「破蛋」，成為唯一曾射破森巴兵團大門的華人。

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「細哨」朗拿甸奴（右）帶領巴西國家隊訪港，是歷年賀歲盃經典之一。（康文署年報）

香港4辦英超挑戰盃 李海強射金球 尼格度食泥

香港過往4度舉辦英超亞洲挑戰盃，利物浦﹑曼城等英超球會曾來港獻技。利物浦2007年首戰對南華，紅軍以3：1晉身決賽，南華「破蛋」一球，由隊長李海強離門約40碼罰球直接射門，飛向死角，收死當年紅軍守門員卡臣，至今仍令球迷們津津樂道。

2013年，曼城來港參加亞洲挑戰盃，更出現經典一幕。當年比賽正值雨季，大球場頓變「薯仔田」，當時效力曼城的前鋒尼格度被侵犯後倒地，他趴在場內彷如「食泥」一幕遭球迷譏為「泥格度」，成為經典場面。當年大球場的草地質素令人尷尬，時任曼城主帥柏歷堅尼批評球員猶如進行「泥漿球賽」；帶領新特蘭的主帥迪肯尼奧也直言大球場是「殺人球場（Killer Pitch）」，網民更笑言是「香港大農場」。

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尼格度慘變泥格度的經典一幕。（Getty Images）

傑志近年常邀勁旅訪港

傑志近年不時邀請強隊訪港，曾經與曼城﹑熱刺﹑曼聯﹑阿仙奴﹑巴塞隆拿﹑巴黎聖日耳門等勁旅交手，朗拿甸奴﹑伊巴謙莫域﹑舒夫真高﹑迪比亞路等名將也曾在大球場留下腳毛。