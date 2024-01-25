國際邁亞密公布訪港名單　美斯蘇亞雷斯齊列陣　姜濤AL任表演嘉賓

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的國際邁亞密訪港在即，2月4日與「香港隊」合演友誼賽，門票官方售價不菲，由880元起跳至最貴4880港元，有球迷一度憂慮「美斯唔嚟點算？」

國際邁亞密最新公布亞洲之旅4場熱身賽大軍名單，陣中四大球星全數在陣，不止有美斯，還有新加盟的蘇亞雷斯，以及布斯基斯和佐迪艾巴，巴塞隆拿昔日四子同在，已購票球迷相信不用擔心了。



國際邁亞密最新公布亞洲之旅4場熱身賽大軍名單，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴全數在陣。（路透社）

國際邁亞密趁美職聯新球季展開前，來一趟亞洲熱身賽之旅，第一站先到沙特阿拉伯，1月29日跟希拉爾（Al Hilal）友賽，即使尼馬受傷長唞，希拉爾陣中尚有魯賓尼維斯和高列巴尼；繼而在2月1日跟C朗拿度領軍的艾納斯（Al Nassr ）對陣，再次合演「球王大戰」。

完成沙特兩仗，球隊會轉戰香港，2月4日在香港大球場約戰「香港隊」。之後再到日本東京，2月7日與神戶勝利船完成今次亞洲之行最後一場友賽。美斯昔日巴塞另一隊友恩尼斯達曾效力神戶勝利船5年，惟已在去年8月離隊。

國際邁亞密公布訪港名單，美斯、蘇亞雷斯齊列陣。

站在球迷角度，最關心一點當然是美斯會否隨隊來港，國際邁亞密公布的亞洲之行25人名單，名氣最響亮的美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴悉數在陣。

主辦商公布，身為班主之一的「萬人迷」碧咸亦會隨行。表演嘉賓陣容同樣強大，男子組合Mirror成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），歌手G.E.M.及Gareth T.均會為這場表演賽期間演出。

Mirror成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）在Instagram公布會擔任國際邁亞密對香港隊一仗表演嘉賓。（Instagram）

這場友賽門票，早前甫開售在1小時13分鐘內已旋即售罄，主辦商再公布限量出售最後一輪門票，1月25日（周四）上午11時在網上平台Klook發售，票價與早前推出的首輪售票同為880至4880港元。主辦商提醒球迷切勿從未經授權非官方渠道購票，否則須自行承擔被拒入場及被逐出場的風險。

香港足總較早前已公布「香港隊」友賽國際邁亞密一份多達40人大軍名單，一如傳聞，隊中並非只得香港代表隊球員，也包括港超聯外援，而且隊隊有份。

香港隊對國際邁亞密友賽名單



守門員：葉鴻輝 (東方)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)



後衞：金旻奎、李毅凱 (標準流浪)、賀 爾、丹尼爾、柳志成、黃梓浩 (東方)、周子謙 (港會)、陳晉一 (傑志)、川瀨浩太 (冠忠南區)、荷西安祖、杜度、徐宏傑 (理文)



中場：神田夢實、林衍廷 (標準流浪)、馬高斯 (東方)、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾、陳俊樂 (傑志)、保利臣、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)



前鋒：伊巴謙 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、巴科爾、孫銘謙 (東方)、林學曦 (香港 U23)、明加索夫、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 (理文)

