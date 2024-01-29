美斯訪港｜主辦上周低調再推門票　現場睇美斯仲有機會

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）相隔10年再度訪港，今次以國際邁亞密球員身份，率領蘇亞雷斯﹑佐迪艾巴等球星來港，今周日（2月4日）在香港大球場獻技。

早前發售門票時，引起球迷瘋搶，門票約1小時完售，更有大量黃牛湧現，有門票售價高達11萬港元。話雖如此，主辦上周再推門票，若然球迷們想現場欣賞球王的英姿，現時仍然有機會。



美斯碧咸訪港 國際邁亞密2月鬥港隊 比賽詳情+票價+購票方法

國際邁亞密（Inter Miami）的亞洲之旅今晚（29日）揭開序幕，先在沙特阿拉伯對希拉爾，然後與艾納斯交手，未知能否上演萬眾矚目的「球王大戰」，在中東完成兩場賽事後，國際邁亞密將啟程往香港，周日與「香港隊」在大球場碰頭。

國際邁亞密早前公布亞洲之行名單，阿根廷球王美斯當然有份，還有蘇亞雷斯﹑布斯基斯及佐迪艾巴，如無意外巴塞四子將齊齊來港。主辦方上周公布，除了美斯等球星獻技外，還有香港男團MIRROR的兩大人氣王姜濤及盧瀚霆﹑歌手鄧紫棋及Gareth T.擔任表演嘉賓。

國際邁亞密公布訪港名單 美斯蘇亞雷斯齊列陣 姜濤AL任表演嘉賓

美斯訪港｜國際邁亞密對港隊免費電視直播 顏卓彬對外隊冀入決選

「巴塞四子」同樣在國際邁亞密的亞洲之行大軍名單。（路透社）

國際邁亞密訪港的門票在上月發售時，約1小時就搶購一空，群情洶湧，若然球迷們想現場欣賞美斯，如今都有機會。國際邁亞密的門票與酒店的套票等優惠近期推出，更獲得不少「KOL」宣傳，而主辦方在上星期「靜靜雞」再推門票，聲稱今次是「最後一輪的限量門票」。

《01體育》記者今日登入官方售票平台Klook，順通無阻地進入購票一頁，發現最貴的兩個價位4880元及2980元仍然有售，更可以輕鬆買到四連位。至於880元及1580元同樣無法揀選，而2280元雖然可以選擇，但未能揀選票數。至於周六的公開訓練門票則顯示為售罄。

美斯香港｜國際邁亞密訪港門票引瘋搶 開售1小時13分鐘顯示完售

美斯領國際邁亞密訪港 大量黃牛湧現 最高逾11萬港元一張

在售票當天，「黃牛」已經湧現，外地門票轉售平台曾經出現索價11萬港元的門票。香港本地的轉售平台亦有不少選擇，叫價較為貼地，每張門票叫高1000元左右。如今再登入轉售平台《旋拍》，當然有不少「放盤」，大多都以「原價」﹑「平放」作招徠。

正如文化體育及旅遊局局長楊潤雄所言，在轉售平台購買門票時要小心。若然有球迷想購票入場，透過官方的正途買飛更安全。