美斯訪港｜橙色行李箱名牌出品近4萬元　歡迎儀式上仍拿住瑪黛茶

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）今日（2日）隨國際邁亞密抵香港，下午3時落機。美斯落機時「一抽二掕」，雙手皆沒有空，肩上揹住個袋，腋下也夾住東西。

細看美斯的落機片段，他右手拿住的是LV行李箱，肩上的也是LV行李袋，兩者皆是鮮艷的橙色，而美斯的左手就拿住最愛的瑪黛茶，左臂腋下就夾住個黑色水壺。在停機坪的歡迎儀式前，球員都放下手中行李，但美斯依然拿住瑪黛茶「攪下攪下」。



36歲的美斯與其他國際邁亞密隊友同樣穿粉紅色的隊服落機，他腳下穿的是adidas NMD_R1 V3。

美斯所穿的是adidas NMD R1 V3。（夏家朗攝）

他們經樓梯離開包機，行落停機坪。球員們自己拿行李落機，美斯也不例外，而且他算是多行李的一位。

美斯將名牌行李箱及行李袋交給工作人員，仍拿住瑪黛茶。（夏家朗攝）

美斯的手提行李主要有兩件，都是鮮艷奪目的橙色，皆是名牌LV的出品。他右手拿住的目測是Horizon 55，於法國製造，Taurillon皮革綴有Monogram壓花圖案。這個行李箱大小38 x 55 x 21厘米，尺寸適合用作機艙行李箱，設有寬闊的外置拉桿。它在官網的售價為39500港元。

美斯右肩揹住的是Keepall Bandoulière 50行李袋，同樣有Monogram壓花圖案。它在官網的售價為33500港元。換言之，美斯這兩件手提行李的價值合共73000港元。

美斯的左手就拿着一個葫蘆杯，加一條金屬吸管，入面盛着的是瑪黛茶，而他腋下夾住的水壺，相信是用來沖瑪黛茶用的。球員落到停機坪後，都將手上行李交給工作人員，之後上台出席歡迎儀式。其他球員上台時都是兩手空空，惟美斯仍拿住瑪黛茶及水壺。

美斯拿住瑪黛茶上台，準備歡迎儀式。（01直播片段截圖）

歡迎儀式開始前，美斯拿住瑪黛茶「攪下攪下」。（01直播片段截圖）

歡迎儀式開始前，美斯拿住瑪黛茶「攪下攪下」。（01直播片段截圖）

在儀式前，美斯埋頭瑪黛茶，一直「攪下攪下」。當儀式開始，現場主持一說「Welcome to Hong Kong」，他就沒有攪瑪黛茶。美斯在下午3時4分落機，簡單的歡迎儀式在3時6分舉行，有一位小朋友向國際邁亞主帥馬天奴獻花。儀式長兩分鐘，球員在3時8分落台，上旅遊巴。