美斯訪港前一役僅落場7分鐘　上陣條款古惑多　10年前亮相半句鐘

球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）周五（2日）下午隨國際邁亞密大軍抵港，預計會在周日（4日）對「香港隊」的友賽上陣。不過美斯在抵港前一晚對艾納斯的友賽只踢了7分鐘，媒體指他有傷在身，他來香港又有沒有機會上陣呢？



美斯的確實情況暫時未可知曉，預計在國際邁亞密抵港後晚上的記招，主帥馬天奴（Gerardo Martino）會回應有關提問。

「球王」在今次熱身賽之旅第一仗對希拉爾時踢過88分鐘，幾乎踢足全場，若他沒有傷病，他又會踢多久？其實一般而言，主辦單位重金禮騁有世界級球星壓陣的球隊踢表演賽，雖不會特地公布，但都會在合約中包含「上陣條款」，列明有關球星必須上陣多少時間。今次香港隊對國際邁亞密的賽事中，主辦單位則沒有公布有關消息。

美斯早前在對希拉爾的熱身賽中幾乎踢足全場。（Getty Images）

近年最令人深刻的例子，是C朗拿度在2019年隨祖雲達斯到訪韓國，對「韓職明星隊」，然而最終C朗沒有落場，引起韓國球迷不滿，亦有人對主辦單位提出訴訟，希望索償4600萬英鎊，事後當地電視台曾展示聲稱是主辦單位與祖雲達斯的合約影印本，裏面雖然有「出場協議」，列明C朗拿度需要上陣最少45分鐘，不過文件上的C朗拿度名字多了個h字（Christiano Ronaldo），而不是Cristiano Ronaldo，令人對這份合約的真確性存疑。

即使假設該份文件真實，「C朗最少要上陣45分鐘」還有一個豁免條件，就是「除非賽前熱身和比賽中出現傷病」，這當然非常合理，也意味若美斯今次訪港真的受傷，即使有上陣條款，也許都無需履行。

美斯10年前隨阿根廷國家隊訪港友賽港隊，踢了30分鐘，曾表演「一扭三」入球。（Getty Images）

縱使美斯無傷無病，他今次訪港也未必會踢正選，2014年，阿根廷國家隊來港作客香港隊上演國際友誼賽，當時美斯先列後備，到下半場開始在南看台龍門後熱身，當時全場焦點立刻轉移到「球王」身上，歡呼不斷，他最終在61分鐘後備入替，在30分鐘的上陣時間，已交出兩個入球和一次助攻，期間一次「一扭三」獨力入球，成為全晚焦點，30分鐘，已足夠令球迷相當陶醉。

相隔10年，美斯年事已高，加上比賽性質以娛樂為主，實在難以估計他會否踢足全場，但「球王」的風采，也許如10年前般，即使30分鐘已足夠展示。不過，最終還是要視乎主帥的決定。