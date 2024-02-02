美斯缺席賽前記招　主帥：盡量讓他上陣　蘇亞雷斯頻咬手指

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）周五（2日）與美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami，又譯：國際邁阿密）抵達香港，準備於下周日（4日）於香港大球場對「香港隊」的友賽。

主辦方今日下午6時半會於香港富麗敦海洋公園舉辦賽前記者會，美斯缺席，由隊友蘇亞雷斯代替現身。主教練馬天奴在會上表示，會再評估美斯的身體狀況，盡量給他最多的上陣時間。



國際邁亞密公布的亞洲之行25人名單，名氣最響亮的美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴悉數在陣；主辦方亦公布，身為班主之一的「萬人迷」碧咸亦會隨行。美斯跟一眾隊友今日下午約3時已乘坐私人飛機抵達本港。

記者會開始前約半小時，已有近200名傳媒等待入場，而在酒店會場外亦有大批球迷守候，部份人身穿阿根廷波衫或自製紙牌，不時大叫「Messi！Messi！」希望吸引美斯的目光。

記者會會場外有大批球迷守候美斯，部份人身穿阿根廷波衫或自製紙牌，希望吸引美斯的目光。（袁志浩攝）

近200名傳媒採訪今次活動。（黃浩謙攝）

大會早前公布，今日賽前記者會出席嘉賓包括Tatler Asia行政總裁兼主席Michel Lamunière、國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino）及國際邁阿密球員代表。最終美斯沒有現身，而是由隊友、新加盟的蘇亞雷斯出席。

蘇亞雷斯現身記招。（黃浩謙攝）

美斯狀態成疑 主帥：盡量讓他踢

國際邁亞密上場對艾納斯時，美斯本不入大軍名單，但之後他現身後備，最終僅上陣7分鐘，有傳他受傷。

球迷最關心是這位球星會否在對香港隊時上陣，馬天奴表示，球隊經歷兩場很高強度的比賽，要好好評估每位球員身體狀況，並盡量給所有球員落場時間。「美斯不在最佳狀態，球隊會在明天訓練為美斯作最後評估，美斯會出場，我會盡量給他最多的上陣時間。」

美斯上場僅踢了7分鐘。（路透社）

對於今仗對手「香港隊」，馬天奴稱自己很難完全清楚每支對手的狀況，但知道港隊最近曾參與亞洲盃決賽周，有聽聞及看過港隊比賽，會好好準備今場比賽。他又希望球隊可踢出自己的風格，首要目標是要贏波。值得一提，參與亞洲盃的是香港足球代表隊，而今次參與的「香港隊」過半由港超聯外援組成，並加入部份港足成員。

國際邁亞密主教練馬天奴。（黃浩謙攝）

蘇亞雷斯頻頻咬手指，再搣手指。（黃浩謙攝）

蘇亞雷斯頻咬手指：與美斯重聚如夢想成真

在記者會上，有「咬人」前科的蘇亞雷斯頻頻咬手指，並不時無聊得拿起眼前的電線。他表示自己加盟前考慮了很多因素，但能跟舊隊友如美斯重聚，是夢想成真。「跟美斯做隊友多年，有深厚感情，但最重要不是我們場上的關係，而是在日常生活中都是好朋友。」

首度訪港的蘇亞雷斯指，自己暫未有時間出外，但十分感謝香港球迷的歡迎，希望踢出精彩的賽事回報他們。馬天奴就透露自己已第三次到港，可惜之前都沒太多時間遊覽，只曾欣賞維港景色，「最重要是感受到香港人的溫暖。」

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美斯與國際邁亞密大軍抵港。（夏家朗攝）

國際邁亞密抵港：