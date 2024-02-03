亞洲盃｜孫興慜尾段發威　助韓國加時2：1挫澳洲晉四強

亞洲盃周五（2日）8強賽事，韓國在半場落後一球的情況下，臨完場憑12碼扳平，法定時間與澳洲踢成1：1。韓國更在加時階段由隊長孫興慜射入罰球，最終以2：1勝出，一報2015年決賽落敗之仇。



韓國在16強經過激戰120分鐘，再憑互射12碼才驚險擊敗沙特阿拉伯晉級，而澳洲則輕取印尼4：0，而且比韓國有較多的休息及備戰時間，因此在體能上較有優勢。

而在今場8強賽事中，澳洲和韓國上半場拉成均勢，不過「袋鼠兵團」在臨完半場前3分鐘先開紀錄，奇治葛雲（Craig Goodwin）在禁區內接應右閘艾堅遜（Nathaniel Atkinson）的傳送，左腳第一時間抽射入網，為澳洲領先半場。

亞洲盃八強，澳洲憑奇治葛雲（Craig Goodwin）在上半場尾段的入球，以1比0領先韓國。（Reuters）

韓國在換邊後搶攻，惟面對今屆賽事暫時只失1球的澳洲高大後防，並沒有取得太多甜頭，更差點被澳洲前鋒米歇爾杜基（Mitchell Duke）將比數擴大，惟他兩次埋門都未能化為入球。

澳洲無法領先兩球，更在臨完場補時階段失12碼，全場被嚴密看管的韓國隊長孫興慜在禁區內被侵犯，黃喜燦操刀扳平，兩隊需要加時作賽。

亞洲盃：孫興慜在加時上半場射入精彩罰球，協助韓國在八強戰反超前澳洲。（Reuters）

韓國在加時持續強勢，孫興慜更在104分鐘於禁區邊左路射入罰球，為球隊反超前2：1。澳洲之後更有後備落場的奧尼爾（Aiden O'Neill）侵犯對手，球證原先出示黃牌，但經VAR複核後改判紅牌。

澳洲在十人應戰情況下無法威脅韓國後防，對方亦錯失多個入球機會，最終奇連士文帶領的韓國以2：1完場，4強將迎戰同日較早時險勝塔吉克的約旦。