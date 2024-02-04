英超｜錫菲聯主場不設防　慘遭維拉大派五隻光蛋

英超周六（3日）尾場，阿士東維拉作客榜尾的錫菲聯，在主隊接近不設防的情況下，輕鬆以5比0勝出。



錫菲聯賽前已經連輸兩場，今仗開賽初段有智利中前場球員貝尼頓迪亞斯（Ben Brereton Diaz）的攻門頗具威脅，惟整隊表現踢得患得患失，維拉球員輕易組織攻勢。

維拉的英格蘭前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）表現活躍，他先在12分鐘突破主隊防線起腳，雖然有錫菲聯後衛白界前解圍，但維拉隊長麥堅（John McGinn）門前補中，領先1比0。

屈堅斯在16分鐘接應杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz）直線傳送，推入禁區內輕鬆射成2比0。領先兩球的維拉繼續得勢不饒人，在20分鐘透過一次後防解圍，屈堅斯短傳給里安拜尼（Leon Bailey），這名牙買加翼鋒在禁區內右路乖巧射遠柱，為比數擴大至3球。

主隊球迷目睹愛隊慘遭「屠殺」後，開始提早離場，但球隊的頹勢未止，到了29分鐘，維拉一次角球攻勢，比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans）趁主隊解圍不遠，他大腳攻門，皮球中門楣底彈入，比賽未到30分鐘就已經贏到4比0，維拉亦以這個比數完上半場。

英超：錫菲聯的後防踢失荒失失，維拉中場泰利文斯（Youri Tielemans）輕易攻門射成4比0。（Reuters）

換邊後，錫菲聯的後防繼續風聲鶴唳，更在47分鐘再次失守，中堅奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）的「孤寒」解圍，屈堅斯橫傳亞歷斯摩蘭奴（Alex Moreno），派出今仗第五隻光蛋。

76分鐘，錫菲聯的一次角球攻勢，主隊球員多次門前混戰，但始終無法破蛋。他們的努力原本以為到了補時階段獲得回報，中場蘇沙（Vinicius Souza）接應罰球近門撞入，惟經過VAR複核後，判斷有球員越位在先，主隊慘食詐糊。

維拉勝出後，以46分升上聯賽榜第四位，落後榜首的利物浦5分；落敗的錫菲聯繼續以10分「包尾」，距離排17、位於降班區外的諾定咸森林10分，護級形勢更加險峻。