英超｜利物浦紐尼斯欠運中門框「大四喜」　高普賽後有讚無彈

利物浦對車路士周三（31日）深夜在英超上演聯賽盃決賽前哨戰，最終「紅軍」以4：1大勝，繼續保持榜首地位。今仗焦點卻落在無進賬的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）身上，這名烏拉圭前鋒再次打破英超一項尷尬紀錄。



利物浦憑祖達（Diogo Jota）及小將干拿巴特利（Conor Bradley）上半場建功，加上蘇保斯拉爾及路爾斯迪亞斯各建一功，即使車路士靠復出的尼干古「破蛋」，紅軍依然以4：1大勝車路士。

利物浦全場多達28次攻門，其中11次射門來自達雲紐尼斯，開賽早段一次遠射，車路士門將迪祖積柏杜域僅僅掂到皮球，中楣彈出。18分鐘，紐尼斯接應隊友長傳，禁區內第一時間抽射，柏杜域今次拍到皮球再中柱。

紐尼斯獲主射十二碼機會，但中柱彈出未能破門。（Getty Images）

完半場前，祖達禁區內博得十二碼，由紐尼斯操刀，即使柏杜域捉錯路，這名烏拉圭國腳一射中柱，上半場已經3次中門框。紐尼斯與入球似乎在今仗沒有緣份，他在75分鐘嘗試頭槌攻門，偏偏再度敵不過門楣，單場4次中門框，創下英超史上最多中柱或門楣的球員，而奧高查（Jay-Jay Okocha）、 C朗拿度、迪姆華拿及杜沙特都曾單場3中門框。

紐尼斯下半場頭槌中楣，似乎都是與入球無緣。（Getty Images）

重溫紐尼斯今場失機精華：

紐尼斯今季不時因門前失機而成為球迷討論對象，本球季他已錯失20次黃金機會（Big Chances Missed）次數，在聯賽中排名首位；今場4次攻門中柱或中楣後，他在相關數據排行榜上已錄9次，排在其後面的6名球員亦只有3次，換句話說紐尼斯光是這場比賽已多於其他球員今季數據。

尷尬的是，紐尼斯今季在英超僅攻入7球，並列排在射手榜第15位，光論入球表現乏善可陳，只在第79分鐘助攻路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）射成4：1。比賽完結後，一直被香港網民取笑為「水貨」的紐尼斯，難免成為不少足球專頁及球迷取笑對象。

紐尼斯在今季擊中門柱或門楣數據上一局絕塵。（英超官網截圖）

高普力撐：佢踢得很好

雖然愛將成「地獄黑仔王」，不過領隊高普（Jürgen Klopp）仍讚不絕口：「他踢得很好，我們為什麼要討論紐尼斯？他是錯失不少機會沒錯，但這也是我們首次統計到有球員在同一場比賽中4次中楣或中柱，試想像一下你是他的球鞋，會有什麼感覺。」

紐尼斯今仗雖起腳11次未有「士哥」，但亦為隊友送上助攻。（Getty Images）

高普續稱紐尼斯射失十二碼後十分失落，近距離頂失後不久也為隊友送上助攻，「他一直專注比賽，從沒有一名前鋒像他一樣不斷奔跑，以致於有人問『他在做什麼？』他創造出的機會次數多到癲，用一秒來想像一下，如果他能全部把握，他的入球數字將會很瘋狂。」

這名德國教頭表示，重要的是球隊今仗攻入對方4球，「誰會在意攻入5球或是6球？這真的完全不重要，我們需要贏波，他亦為球隊貢獻重要助攻，因為3：2跟4：1這兩者有很大差別。」