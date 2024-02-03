英超轉會總結｜傳統Big 4冬季零收購　20隊支出僅為去年七分一

踏入2月，相信不少球迷都察覺到，英超這個冬天似乎異常「靜局」，直至轉會窗關上，各大強隊均未有特別值得關注的引援。

英超傳統「Big 4」，即阿仙奴、車路士、利物浦及曼聯，這個冬天都沒有羅致任何球員，是2016/17後首次。跟去年以車路士為首、英超各隊瘋狂增兵打破轉會市場紀錄的光景截然不同。



美國班主托德波里（Todd Boehly）入主車路士後，「藍軍」近年在轉會窗上花費不少。去年冬天以1.2億歐元收購安素費南迪斯（Enzo Fernandez），打破英格蘭轉會紀錄震驚球壇，整個英超買人開支合共8.42億歐元，光是車路士一隊便等於整個西甲聯賽10倍。

安素費南迪斯上季以打破英格蘭轉會紀錄身價加盟車路士。（Getty Images）

然而事隔一年，英超轉會市場卻真的步入寒冬，傳統「Big 4」零收購，連借用球員也沒有；曼城僅有一筆收購，以1450萬歐元買入艾捷華利（Claudio Echeverri）。據轉會網站transfermarkt統計，今季英超支出最高球隊是水晶宮，但也只是2910萬歐元。

2023/24英超冬季轉會窗重點收購

熱刺 達古辛（Radu Dragusin） 熱拿亞 2500萬歐元

水晶宮 華頓（Adam Wharton） 布力般流浪 2110萬歐元

曼城 艾捷華利（Claudio Echeverri） 河床 1450萬歐元

熱刺 盧卡斯比利華（Lucas Bergvall） 佐加頓斯 1000萬歐元

白禮頓 巴高（Valentín Barco） 小保加 915萬歐元



羅馬尼亞後衛達古辛，以2500萬歐元成為今季英超冬窗「標王」。（熱刺X）

今季英超20隊轉會支出總計約1.21億歐元，與安素費南迪斯身價相約，大概亦只有去年的7分1，為2011/12球季後最低一次（約8961萬歐元）；今季冬窗，歐洲五大聯賽花費最多為法甲，合計支出近2億歐元。

財政公平條例開始發揮作用

英超聯賽為何會在這個冬季「閂緊水喉」？《天空體育》等多間英媒均分析認為，利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs，前稱FFP）是最主要因素。此條例以往一向被認為是「無牙老虎」，可愛華頓今季因此被扣10分，即使曼城一案懸而未決，但亦為各球隊形成阻嚇效果。

愛華頓被扣10分，相信對英超各球會起阻嚇作用。（Getty Images）

夏季轉會窗時，英超各隊豪花28億歐元增兵，如今自然要「勒緊褲頭」縮減開支；The Conversation有分析認為，今季沙特瘋狂收購放緩，英超球隊不再像上季般，能頻繁賣出球員獲鉅額轉會費，支出自然減少。

不過《天空體育》認為，英超列強將在夏天繼續豪花金錢：阿仙奴、曼聯及車路士都需要一名頂級前鋒；利物浦換帥後球隊或迎巨變；白禮頓、紐卡素等異軍突起的球會仍需透過轉會來獲取更佳成績——當然，還有英力士集團（INEOS）入股曼聯後，將提供更多轉會資金。