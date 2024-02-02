英超｜曼聯險勝狼隊全靠18歲馬恩奴補時絕殺　般奴：早睇好上一隊

因夜蒲醜聞備受關注的拉舒福特，在作客狼隊一仗為曼聯打開紀錄，似乎完成了自我救贖，然而賽事的焦點卻在18歲的新星高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）身上，因為他補時7分鐘的「絕殺」，帶領「紅魔鬼」在這場扣人心弦的賽事以4：3驚險取勝。



拉舒福特傳聞於上周五操練告病假，卻被發現之前兩晚到夜店玩過通宵達旦，更未納入足總盃對紐波特大軍之中，不過這名26歲翼鋒今場對狼隊卻獲委正選，而且似沒受傳聞影響，更於開賽僅5分鐘便接應凱倫傳送後，於禁區頂「熨射」入網。

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拉舒福特（右）及凱倫雙雙有進帳，助曼聯上半場領先2:0。（Getty Images）

22分鐘，凱倫近門撞入，令曼聯領先至2：0；雖然狼隊於71分鐘由沙拉比亞（Pablo Sarabia）追回一球，但「紅魔鬼」4分鐘後再由後備入替第一次觸球的麥湯米尼，接應般奴費南迪斯的角球頂入，再度將比數差距拉開至兩球。

滿以為曼聯可以輕鬆獲勝，狼隊卻在比賽末段傾力反撲，並於85分鐘先由隊長麥斯基爾文（Max Kilman）在一次角球攻勢近射得手；到補時6分鐘，再藉一次反擊，由柏度尼圖（Pedro Neto）射近柱入網，追成3：3。

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柏度尼圖的射門，助狼隊於補時追至3:3平手。（Getty Images）

在看台上觀戰的前領隊費格遜，或是場邊指揮的主帥坦赫格，都難以相信一直控制局面的曼聯被追平；但更令人難以相信的是，馬恩奴這時挺身而出，連過兩關係突入禁區，並冷靜地將皮球「熨」入遠柱，1分後即助曼聯再度領先，並最終以4：3驚險取勝；馬恩奴亦繼上場對紐波特取得個人於球會的首個入球後，今仗更於英超「開齋」。曼聯贏波後，22戰得35分，位列聯賽第7位。

馬恩奴連過兩關突入禁區熨射遠柱入網，助曼聯以4:3驚險獲勝。（Getty Images）

司職防中的馬恩奴，球風冷靜，成熟程度絕對不似只得18歲。事實上，因為曼聯今季陣中有多員傷兵，坦赫格才提拔他上一隊，於去年11月對愛華頓一仗讓他擔任正選；他至今聯賽已有8次正選上陣，而且對利物浦、阿士東維拉及熱刺等勁旅時亦有披甲，亦助球隊於這幾場大戰保持不敗。

只得18歲的馬恩奴，賽後獲傳媒訪問，他也有點不知所措。（Getty Images）

坦赫格在今仗賽前的訪問便提到馬恩奴，「我們每天都挑戰他，讓他提高水平，他卻應付自如。他十分受教，願意學習。我認為以他18歲之齡來說，技術非常出色，而且他在短短的日子裏，更有飛躍的進步。」隊長般奴費南迪斯賽後則說：「馬恩奴是一個很有天份的球員。他在U18時，我看過他比賽，我那時還不知道他的名字，但已肯定將他會升上一隊與我們並肩作戰。」

馬恩奴在曼徹斯特出生，9歲時加入曼聯青年軍，前年才獲一紙職業球員合約，到去年1月10日才首獲一隊上陣機會，於聯賽盃對查爾頓時披甲；一個多月後，亦首獲英超上陣機會，助球隊以3：0大勝李斯特城。