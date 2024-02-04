美斯缺陣風波｜安達臣：我只在意港隊　李毅凱賽後成功與美斯合照

美斯隨國際邁亞密（又譯國際邁阿密）來香港踢表演賽，最終未有落場。近期在百忙之中仍成軍迎戰的港隊，球員對此難免感到可惜，帶領港隊頻頻踢出佳績的教練安達臣則表示，「今天在意的也只有我的球隊，我不會評論場內發生的事」。

採訪及攝影：袁志浩、趙子晉



安達臣領軍完成亞洲盃後，返港先帶隊踢省港盃，今日又領軍面對國際邁亞密，可說是球場上最忙碌一人。被問到美斯和蘇亞雷斯雙雙缺陣，安達臣表現專業：「在足球層面，我喜歡足球本身，今天在意的也只有我的球隊，我不會評論場內發生的事。」

至於港隊表現，安達臣表示今日這個陣容只得一天練習，要選擇合適的球員踢合適的位置並不容易，所以港隊今日表現算是不錯：「特別是上半場，我們能在高位逼搶、製造攻勢、也取得入球，上半場踢成1：1是很好的表現，因為對手很強。」下半場港隊11人全數變陣，「我們多失了兩球，但也不重要，對場上所有的球員來說都是很好的經驗，在4萬人前踢波也是很好的體驗」。

對於美斯和蘇亞雷斯缺陣，安達臣表示只在意港隊表現。（袁志浩攝）

球員對於無緣與美斯同場較技感到可惜，不過能在全場滿座的大球場作賽，絕對是難忘的體驗。隊長葉鴻輝說：「未能跟美斯同場當然可惜，但其他國際邁亞密球員能力好好，自己也很享受比賽。感受到美職球隊的強度，見到對手速度和身體對抗較強，香港足球要在這些方面加強才能進步。」阿輝強調，港隊在更衣室準備時十分集中，主要關心己隊表現，沒有太理會其他事。

美斯全場齋坐，蘇亞雷斯則只在比賽尾段於場邊熱身，最終也沒上陣。（袁志浩攝）

蘇亞雷斯於比賽末段在場邊熱身。（袁志浩攝）

後衛李毅凱今仗有另類收穫，就是成功與美斯、碧咸、蘇亞雷斯等焦點球星合照。他說：「有少少失望，美斯和蘇亞雷斯兩個都沒有落場，不過都影到合照，他的保鑣也讓我們『埋身』影，最重要是爭取時間。」李毅凱期望未來有機會與美斯同場較技，「好想同佢一齊踢，唯有等下次」。

美斯未有上陣，李毅凱賽後把握時機與美斯合照。

至於顏卓彬則未能與美斯合照，「保鏣話唔簽名、唔影相」，但他能與布斯基斯和佐迪艾巴同場較技，表示「學到嘢」，他說：「港隊踢逼搶，但布斯基斯是拆解逼搶的專家，真是世界級。美斯和蘇亞雷斯沒有落場，當然遺憾，亦理解球迷失望，相信他們總有原因，希望下次有機會再來香港。」顏卓彬同時大讚今日現場氣氛熱烈：「全場球迷歡呼時，在後備席真的『聽唔到嘢』，證明香港有好多球迷，我們亦要愈踢愈好，希望吸引大家入場看港超」。