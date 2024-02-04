美斯訪港︱美斯坐足全場零熱身　國際邁亞密挫港隊　4萬觀眾噓爆

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）隨國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）訪港，周日（4日）下午4時與香港隊合演表演賽，全場近4萬觀眾見證美斯坐足整場賽事，一步未離開後備席熱身，全場球迷尾段狂嗌「回水」。最終客軍以4：1擊敗香港隊。

攝影及採訪：袁志浩、趙子晉



雖然球賽於4時始展開，不過大球場準時於中午12時30分開閘，等候入場的球迷不多。門票以QR Code 形式入場，進場情況大致暢順。

有球迷穿上美斯阿根廷球衣入場。（袁志浩攝）

進場後，球迷紛紛在看台影相或購買紀念品。開賽之前，會由人氣組合MIRROR兩大成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）表演，等待入場時，場外已可清楚聽到姜濤表演的綵排。現場也有Anson Lo支持者到場。

現場目前為陰天，帶點毛毛雨。

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一小時後，現場人流漸多，售賣紀念品的攤檔大排長龍，不過被指「坐地起價」的快餐店KFC幾乎無人排隊。

快餐店KFC幾乎無人排隊。（趙子晉攝）

上半場6分鐘，香港隊在進攻路線左路得到罰球，米基爾主射罰球越過人牆中楣彈出。兩分鐘後國際邁亞密射門，葉鴻輝沒收，之後邁亞密繼續進攻，前鋒辛特蘭射門中柱彈出，隊友未能補中。

戰至25分鐘，戰情未有突破，現場鏡頭影到美斯時，全場球迷都高呼「Messi」，其餘時間亦有「We are Hong Kong」之聲響徹。27分鐘港隊周緣德誤傳，對方射門葉鴻輝撲出。

40分鐘，國際邁亞密泰萊射破葉鴻輝十指關，客軍領先1：0。42分鐘，港隊安尼亞接應傳送在禁起腳射入，港隊追平1：1。美斯返回更衣室時，在球員通道前有向觀眾揮手。

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下半場展開，港隊更換10人，正選僅李毅凱一人續在場上。美斯繼續穿T恤、外套、長褲留守後備席。47分鐘，國際邁亞密入波，再次領先2：1。55分鐘，國際邁亞密再由李安納度甘賓拿射成3：1，美斯在後備席亦有鼓掌回應。

國際邁亞密換入布斯基斯及佐迪艾巴。(袁志浩攝)

60分鐘，佐迪艾巴及布斯基斯準備入替，蘇亞雷斯亦開始熱身，美斯仍然不為所動。至80分鐘，國際邁亞密再度換人，但仍未見美斯蹤影，現場觀眾噓爆。

84分鐘，國際邁亞密球員西拿藉角球頂入，最終以4：1擊敗香港隊。

蘇亞雷斯亦只有熱身未有披甲上陣。(袁志浩攝)

賽事正選名單：

香港

1葉鴻輝、3李毅凱、7明加索夫、8艾華頓、9安尼亞、15荷西安祖、16陳肇鈞、17米基爾、22周子謙、26周緣德、27馬高斯



後備：18龐焯熙、19謝家榮、2賀爾、4查理史葛、5丹尼爾、10林學㬢、11基爾頓、12保利臣、13基華尼頓、14恩查、20伊巴謙、21林樂勤、23艾華、24顏卓彬



國際邁亞密

13杜斯山度士、2耶連、6阿維利斯、8李安納度甘賓拿、16羅拔泰萊、24格斯、26基哥利、27高托夫、32諾亞阿倫、41大衛路爾斯、43辛特蘭



後備：1卡蘭達、99賀臣、5布斯基斯、9蘇亞雷斯、10美斯、15西拿、18佐迪艾巴、42拜治、49波捷倫、55泰拿賀爾、62保韋治



下午4時07分

賽事展開，美斯身穿外套及長褲坐後備席，蘇亞雷斯陪伴在旁。現場球迷目標清晰，雖然不斷追星，不過開賽後仍對國際邁亞密報以噓聲，而香港隊則獲得全場4萬人歡呼，場面震撼。

香港隊。(趙子晉攝)

美斯與蘇亞雷斯在後備席。(趙子晉攝)

按國際邁亞密球會官方社交平台列出陣容，美斯不在比賽名單之列。

按國際邁亞密球會官方社交平台列出陣容，美斯不在比賽名單之列。

下午3時55分

現場宣讀雙方球員名單，當提到美斯時全場呼聲雷動，而幾名曾効力巴塞的星級球員亦獲得不少掌聲。不過美斯及蘇亞雷斯仍未現身後備席，5分鐘後二人終步出球場，美斯更穿著長褲。

現場準備就緒，賽事一觸即發。(趙子晉攝)

下午3時20分

國際邁亞密及香港隊球員進場熱身，美斯與蘇亞雷斯未出場。香港隊球員入場時，歡呼聲響徹大球場。開賽前30分鐘，記者目測香港大球場大約有八成半觀眾已入座。

何詩蓓與碧咸言談甚歡。(袁志浩攝)

多位名人在開賽前現身球場，與碧咸合照，「飛魚」何詩蓓是其中之一。何詩蓓表示近距離與碧咸接觸是喜出望外：「很少見這麼多觀眾入場支持香港運動員和國際邁亞密，平時游水比賽的氣氛不會這麼熱烈，所以今日好難忘。」何詩蓓與碧咸短暫交流，大家談及巴黎奧運：「碧咸知道我會參加巴黎奧運，叫我加油，也介紹了巴黎一家餐廳，推介我比賽後去光顧。」

碧咸與何詩蓓自拍留念。(袁志浩攝)

何詩蓓難得離開泳池走入球場，但美斯先列後備她未有失望：「美斯是專業的運動員，他一定知道怎樣做對自己最好。今日氣氛已經好好，如果他落場，就是Bonus。」

隨後表演嘉賓之一的鄧紫棋 GEM亦身穿國際邁亞密球衣與碧咸閒談，碧咸更在其背後簽名。

碧咸與GEM合照。(袁志浩攝)

影星梁朝偉及劉嘉玲夫婦亦攜手進場觀賽，碧咸與梁朝偉更在場邊後備席廂交談一段時間，並與二人合。

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下午3時

港隊球員亮相過後，姜濤及盧翰霆接力表演。

國際邁亞密班主碧咸現身。(袁志浩攝)

下午2時30分：

現場表演開始，歌手湯令山 Gareth T盛裝現身在大球場獻唱《勁浪漫超溫馨》及《緊急聯絡人》。

歌手湯令山Gareth T盛裝獻唱。(袁志浩攝)

今日盛事雲集全盛球迷和歌迷，姜濤加美斯的戲碼吸引了一對母子一起入球。媽媽是「姜糖」，日前觀看MIRROR演唱會後，今日再入大球場撐姜濤。不願出鏡的她本身也是球迷，觀看英超為主，「巴塞少啲睇」，不過原本沒打算購票入場，但姜濤擔任是日表演嘉賓消息一出，她立即改變主意：「其實美斯啲飛都燶燶哋，MIRROR演唱會難買好多！難得有國際級球賽在香港舉行，與兒子一起入場也是好事，大家平時都會一齊睇波。」

媽媽以姜濤為目標，仔仔Ian就非常期待一睹美斯風采：「自『MSN』年代就睇美斯，今日最想睇佢，仲有碧咸，我都希望見到碧咸。」（編按：MSN指Messi美斯、Suarez蘇亞雷斯及Neymar尼馬）