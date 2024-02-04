美斯訪港｜球迷噓爆美斯扁咀　碧咸面有難色　球迷跪地獲簽名自拍

國際邁亞密（又名：國際邁阿密）訪港對香港隊，萬眾期待的「球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）最終沒有落場，令球迷極為不滿，逾38000球迷噓爆大球場，連國際邁亞密班主「萬人迷」碧咸（David Beckham）都被噓，面有難色。



球迷賽後噓爆時，在貴賓席上的碧咸收起笑容、面有難色，頒獎儀式時噓聲從未間斷，隱身在其他球員身後的美斯也一度「扁嘴」，現場放煙花時他和蘇亞雷斯都被嚇到，港隊的李毅凱和基爾頓都成功找他集郵，但其他球員想上前時被其保鑣攔下，到他步向球員通道時，有球迷衝入場，也有球迷掟水樽、舉起倒手指公等，他在保鑣和保安包圍下離開球場。

其後碧咸落場發言，噓聲無間，他一臉尷尬，現場主持亦不禁道：「Please show some respect to Mr. David Beckham!（請尊重碧咸）」

美斯被噓爆，不住扁嘴。（袁志浩攝）

現場放煙花時，美斯、蘇亞雷斯等多名球員都被嚇倒。（袁志浩攝）

碧咸拿起咪良久後道：「謹代表國際邁亞密、球隊、球迷、每個參與者，感謝香港歡迎我們；我總是很愛香港，謝謝大家的熱情款待，期待再來，感謝每個入場的人，去看這些出色球員作賽、啟發下一代踢球，希望有一天能回來再娛樂大家，遲點見！」他發言期間，仍是噓聲不斷。

碧咸之後親自繞場一周，向球迷拍掌致謝，期間又有球迷衝入球場，碧咸一向始想叫這位穿阿根廷10號美斯球衣的球迷離開，球迷眼見保安後跪地，碧咸終改變主意，露出笑容張開雙臂走向對方，為該球迷在手持的球衣上簽名、再送上擁抱，亦與對方自拍。康文署昨日曾發聲明，呼籲球迷今日不要再衝入球場：「不得闖入球場滋擾，否則必會從嚴處理，包括即時驅逐離場甚至交由警方處理」。