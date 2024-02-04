美斯訪港｜美斯訪港無上陣球迷噓爆　成近10年外隊賽中罕見奇景

萬眾期待的「香港隊對國際邁亞密」以美斯（Lionel Messi）作招徠，吸引數萬球迷購票，然而高達4880港元的票價，「球王」美斯最終沒有上陣，令現場球迷相當不滿。

回顧近10年外隊賽，甚少當家球星完全不上陣的情況。



國際邁亞密一連幾日訪港，雖然陣中除了美斯之外，尚有布斯基斯、佐迪艾巴和蘇亞雷斯3位為人熟悉的前巴塞隆拿球員，但無論是周六（3日）的公開操練或周四（4日）的比賽，絕大部份入場球迷都明顯是為了美斯而來，紛紛帶自製打氣紙版、或穿起印上美斯印字的國際邁亞密、巴塞隆拿或阿根廷國家隊球衣。

不過，雖然現場由賽會提供的比賽名單，美斯列入後備，但在國際邁亞密於官方社交媒體發布的名單中，則沒有美斯的名字；而國際邁亞密上仗對艾納斯的名單，美斯有列入後備，最後落場7分鐘。

美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

美斯今仗全場其實沒有會落場的跡象，首先沒有參與熱身，也在開賽前才與蘇亞雷斯一同身穿普通運動裝出現，其他後備球員隊友半場前熱身時他也沒有行動，無論球隊入球或被「香港隊」入球，他亦沒有反應，現場隱約有人高呼「Refund（退款）」、「沉悶（Boring）」。

下半場兩隊都作不少調動，「香港隊」更是換盡所有球員，但重新開賽後，美斯才姍姍來遲，仍然穿着外套長褲，裏面則仍穿着粉紅Tee，顯然不會上陣。最終美斯全場都只坐在後備席觀賽，未有繼2014年後再在大球場施展球技，而蘇亞雷斯也沒有落場，大球場內的球迷在比賽結束前已按捺不住，不斷發出噓聲，賽後噓聲震天，連班主碧咸也被噓。不過李毅凱等港隊球員賽後找美斯合照，他也一一迎合。

美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

觀乎過往外隊訪港，陣中的焦點球星鮮少完全不落場，2019年曼城訪港友賽傑志，奇雲迪布尼、史達寧、大衛施華、貝拿度施華等都正選上陣，最終贏6：1。

2017年的外隊賽相當精彩，英超一完季，熱刺便立刻來港，雖然經過漫長球季，但大受港人歡迎的孫興慜、基斯甸艾歷臣、基爾獲加都正選落場，「孫仔」展現射術以遠射先開紀錄，哈利卡尼也在下半場入替，最後以4：1擊敗傑志。

2017年熱刺訪港，孫興慜由抵港見到球迷到比賽，都盡顯專業精神。（資料圖片）

熱刺訪港後，再有英超亞洲盃，利物浦、西布朗、水晶宮和李斯特城訪港，最大焦點自是紅軍，當時剛加盟的穆罕默德沙拿便是在香港首次為利物浦上陣，表現相當落力，當時得令的菲臘比古天奴也有落場；而李斯特城的占美華迪、馬列斯也落場。

沙拿2017年在香港作利物浦首戰，更交出入球。（資料圖片／黃永俊攝）

再數到之前有2016年的南華對祖雲達斯，雖然「祖記」派出多名青年軍，但保羅戴巴拿、比真歷都正選上陣，加上南華表現出色，僅以1：2落敗，入場球迷也滿足。

2014年，再有阿根廷國家隊和巴黎聖日耳門先後訪港，分別鬥香港隊和傑志，阿根廷強陣來訪，美斯後備上陣半小時交兩入球一助攻，令球迷大感滿足；PSG對傑志，雖然卡雲尼因傷沒有上陣，伊巴謙莫域正選半場已攻入兩球，全場更大演帽子戲法，踢到77分鐘才換走。而2013、2011的英超亞洲挑戰盃，訪港的英超球隊包括曼城、車路士都認真看待這季前熱身賽，絕不欺場。