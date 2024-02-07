亞洲盃｜東亞隊全滅　韓國零中目標射門負約旦　孫興慜向球迷道歉

今屆亞洲盃所有東亞球隊已經出局，東亞最後希望韓國在4強以0：2不敵約旦止步。韓國雖然佔7成控球，但欠缺把握力，竟然一次中目標射門也沒有，隊長孫興慜賽後向球迷道歉。



韓國今場贏盡控球，但射門次數遠在約旦之下，更加連中目標射門也沒有。（X）

31歲的孫興慜賽後感到非常失望：「我真的不知要說什麼。」

「我真的對不起球迷。」他強忍淚水地說：「我們已經竭盡全力，但真的很抱歉，這個我們的錯誤，導致了這樣的結果。」

孫興慜為首的韓國隊再次與亞洲盃冠軍緣慳一面，上次韓國捧盃已經是1960年。。（Getty Images）

「非常抱歉，我們並未達到球迷的期望。」他說：「我會努力進步，成為更好的球員，幫助國家隊更上一層樓。」

孫興慜踢足今屆6場比賽的每一分鐘，包括16強互射12碼淘汰沙特阿拉伯以及8強加時贏澳洲。

繼日本在八強不敵伊朗，韓國如今止步四強，代表今屆東亞球隊已經全軍覆沒。約旦史上首次打入決賽，而另一場四強會由伊朗對東道主卡塔爾。

對於教練奇連士文，孫興慜體諒對方的壓力，對他仍很有信心，「在賽事前，有很多負面聲音圍繞教練，我覺得他承受了很大的壓力。我認為這是不幸的處境，但跟我們互動及照顧我們的時候，他從沒有表現出來。我很欣賞他面對困難情況的處理方法。經過今次經歷，相信他會更加堅強。他會回韓國，好好分析今屆賽事，之後建立一支更強的球隊。」

他肯定對手約旦的表現：「約旦在今次賽事創造了一次奇妙之旅，這是不可思議的，他們是實至名歸的。」

他表示這支韓國隊很年輕，缺乏經驗，球隊會從今次失利中學習。「毫無疑問，這是我們的錯誤。我們製造到機會去入球，但錯失了。」他說：「我們要向前望，沒有時間去後悔。」

韓國出局後，孫興慜將回到球會熱刺，有望趕及出戰本周末對白禮頓的英超比賽。