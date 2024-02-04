亞洲盃︱日本出局板倉滉自認罪人　森保一解釋為何遲遲不變陣

亞洲盃8強，冠軍熱門日本意外1：2遭伊朗反勝，最致命是補時階段守將板倉滉連環失誤，連累球隊被罰十二碼，伊朗終憑查漢巴殊主射入網致勝。賽後板倉滉受到媒體猛烈批評，主帥森保一全力維護，板倉滉自己卻十分自責。

比起板倉滉的失誤，最令人費解的是森保一為何遲遲不變陣導致球隊由贏變輸，他亦有一番解釋。



日本守將板倉滉連環失誤，連累球隊被罰十二碼，伊朗終憑查漢巴殊主射入網致勝。（Getty Images）

日本28分鐘已先開紀錄，伊朗在55分鐘扳平，日本戰至67分鐘一口氣以三笘薰和南野拓實入替久保健英和前田大然，只屬同位置的調動，未有變陣；補時5分鐘，板倉滉漏頂下再剷跌對方球員被中國球證馬寧判極刑，查漢巴克殊操刀破網。日本到補時8分鐘才再作兩個調動，為時已晚，伊朗就憑補時的十二碼2：1反勝日本晉級。

板倉滉賽後被抽中做藥檢，因此成為最後一個到達混合採訪區的球員，媒體形容他當時面色非常蒼白，他以嚴肅表情說：「我真是非常抱歉，很多球迷在日本為我們打氣，也有大量球迷入場支持，我充滿信心，但令人失望，我非常抱歉，因為我導致我們今天輸掉比賽。」

亞洲盃8強日本負伊朗出局。（Getty Images）

「我早段領黃牌，之後事情開始出錯，我令自己陷入險境。回看失十二碼那球，我根本看不到跑動中的對手。我視野不足，在重要時刻輸掉十二碼」，板倉滉矢言：「假如我不能克服這狀況，不應再以日本代表身份上陣。」

他指一直努力求進，惟認為自己還不夠好，「從今開始，我會在每場比賽中戰鬥和進步，就算回到德國，我會繼續檢討這些失誤，便它們變得更好。」27歲的板倉滉效力德甲球隊慕遜加柏，今季7次在聯賽上陣。

森保一遲遲不變陣，成為批評對象。（路透社）

日本主帥森保一沒有怪責板倉滉，事實上，當日本領先1：0，伊朗不斷以高空攻勢侵襲，日本媒體形容「球隊崩潰只是時間問題」，並質疑陣中明明尚有町田浩樹、渡辺剛兩位高大中堅，森保一為何遲遲不變陣？

森保一解釋，「當對手在兩翼施壓，我曾考慮踢3中堅或防線換人」，他最終沒有這樣做，原因是：「我想盡量保持陣容，然後讓前線盡量作出最多變動」，他亦想到兩日前澳洲在領前韓國一球時轉陣踢5-4-1，結果守不住勝利之餘，還被對手反勝，「澳洲踢5-4-1之後縮得太後……改踢3中堅不代表他們防守更強，我想在陣式中作出一些變動。」

森保一賽後解釋遲遲不變陣原因。（Getty Images）

「我們的目標是換入南野拓實和三笘薰加強衝擊力，但受制對手的反擊，我們什麼也做不到……我想過變陣，但由於對手未換人，我看着時間，同時在考慮加時，到底要如何踢？我看着對手踢法，決定根據如何壓過他們才換人，我決定不變陣。」結果這個決定，導致日本被伊朗反勝出局。

森保一賽後向傳媒說，「我們以冠軍為目標而來，球員、職員付出100%努力備戰，只是未能轉化為勝利。作為教練，我非常失望。」他將責任「攬上身」的同時，也指出「在亞洲的場地狀況，以及對手很注意我們」，並稱與中東球隊對戰非常困難，他祝賀伊朗，並向支持者致歉，「遺憾地未能為地震災民帶來一個開心些的時刻，我為賽果負責。我們在很多地方都需要改進」，日本今屆賽事5場比賽都有失球，他認為：「未能保持不失球，不能取得勝利……我們處理不到對手向防線施加的壓力。」