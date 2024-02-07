亞洲盃4強︱韓國0：2負約旦出局　孫興慜曾入詐糊　碧咸入場睇波

亞洲盃四強首戰，先由韓國對約旦，即使有熱刺球星孫興慜壓陣，太極虎上半場仍落入下風，被對手狂攻。孫興慜一度將皮球送進網窩，惟越位在先，雙方半場踢成0：0。

下半場約旦連入兩球，韓國終以0：2敗陣。世界排名87的約旦，首度置身亞洲盃四強，便勇闖決賽，創下今屆賽事一大奇蹟。



亞洲盃四強︱韓國隊長孫興慜被約旦守將嚴密看管。（路透社）

單看牌面和世界排名，韓國理應佔優，四強球隊之中亦被捧成奪冠大熱，但在卡塔爾上演的賽事，作為西亞球隊之一的約旦，首闖四強便踢出好表現。他們上半場壓着韓國來踢，12次射門4次中框，全靠韓國門將趙賢祐左飛右撲，力保不失。

韓國上半場只得4次射門，無一命中目標，不過他們擁有世界級射手孫興慜在陣，一次攻勢便幾乎得手。上半場18分鐘孫興慜接應隊友過頭高波長傳後乖巧起腳，將皮球送進網窩，因越位在先入球無效，惟已可見他的級數。

亞洲盃四強︱孫興慜獨力難支，阻不了韓國出局。（路透社）

早前隨國際邁亞密來港的球隊班主碧咸，因美斯無出場在香港引發風波，球隊之後轉赴日本，當地傳媒聲稱球隊周二早上舉行的記者會原定有班主碧咸、領隊馬天奴、球員美斯、布斯基斯和佐迪艾巴等人出席，但在記者會前10分鐘，大會公布最後只有美斯一人。

美斯獨力支撐日本記者會，碧咸未在日本現身，反而到卡塔爾睇波，到場欣賞這場四強大戰。

亞洲盃四強︱碧咸在美斯香港無出場風波後，轉赴卡塔爾觀戰。（路透社）

可惜孫興慜獨力難支，韓國眾星發揮一般，反觀約旦上半場多次攻勢無果，下半場早段終於取得入球。

53分鐘約旦的艾譚馬利（Musa Al-Taamari）成功迫甩韓國守將腳下球，他隨即妙傳艾拿馬特（Yazan Al-Naimat）起腳命中，先開紀錄。

亞洲盃四強︱效力法甲蒙比利埃的約旦前鋒艾譚馬利一傳一射，光芒四射。（路透社）

韓國鋒線本已擁有孫興慜、李剛仁、黃喜燦三大前鋒，落後下主帥奇連士文隨即在56分鐘作出調動，以頂上功夫出色的中鋒曹圭成，入替中場朴鎔宇。

韓國變陣後未見太大起色，不久再失一球，效力法甲蒙比利埃的前鋒艾譚馬利，在禁區頂遠射得手，66分鐘約旦領先至2：0。這位26歲攻擊手今仗屢次侵襲韓國防線，更取得一入球一助攻，表現十分亮眼。

世界排名87位的約旦，分組賽僅以小組第三名晉級，不料他們過完一關又一關，先在16強3：2勝伊拉克，8強挫塔吉克，今仗4強面對實力更強的韓國更踢出代表作，他們的整體戰十分出色，加上前線好波之人艾譚馬利精彩演出，將位居世界第23位的韓國完全比下去，更以2：0清脆擊倒強敵，神奇地首度置身決賽，寫下亞洲盃歷史新一頁。