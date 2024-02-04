亞洲盃｜4強出爐變韓國對西亞　太極虎奪冠賠率最熱　4強失一大將

亞洲盃4強已全部出爐，韓國、約旦、伊朗和卡塔爾將會繼續爭逐「亞洲王者」寶座。在被視為最大熱門的日本出局下，次熱的韓國變成頭號熱門，但連場苦戰的「太極虎」4強對約旦在各種因素下，也不易應付。



在日本出局後，亞洲盃4強中，只餘下韓國屬東亞球隊，其餘三隊約旦、伊朗和卡塔爾在亞洲足協都被歸為「西亞區」球隊（伊朗在地理上屬中亞），意味亞洲盃4強變成「韓國對西亞」的局面。

亞洲盃4強賽程：

2月6日（二） 香港時間晚上11：00 約旦Vs韓國

2月7日（三） 香港時間晚上11：00 伊朗Vs卡塔爾



韓國被視為4強中的冠軍熱門，但4強對約旦充滿暗湧。（Getty Images）

早在亞洲盃展開前，各大外地搏彩網站已將日本列為最大奪冠熱門、韓國次熱、伊朗第三。按馬會「足智彩」的賠率，現在「太極虎」順理成章成為最大熱門，伊朗緊隨其後次熱，卡塔爾稍冷，約旦最冷。

韓國的對手約旦雖被列為4強最「冷」一隊，惟兩隊其實來自同一小組（E組），該仗韓國雖然主導形勢，但在領先之下一度遭對手反先1：2，最後階段才因約旦擺烏龍而追平2：2；加上韓國後防大將金玟哉4強需停賽，球隊在16強和8強都踢足120分鐘，反觀約旦在兩輪淘汰賽都在法定時間內獲勝，無疑以逸待勞；不過約旦亦有兩名球員停賽，包括前線主將阿里奧爾雲（Ali Olwan）和後衛艾阿查連（Salem Al Ajalin）。

伊朗在8強對日本表現出色，獲外界看好入決賽。（Getty Images）

伊朗在對日本一戰表現出色，下半場控制戰局下以2：1反勝，除了一報上屆4強出局之仇，也一洗分組賽到16強苦戰的頹勢；主辦國兼衛冕的卡塔爾，則要跟烏茲別克踢到互射十二碼才分勝負，預計伊朗是獲秤先的一隊。